工聯倡受檢疫者每日津貼300元

【明報專訊】財政司長陳茂波將於本月26日發表《財政預算案》，工聯會昨與勞工及福利局長羅致光會面，建議向接受強制檢疫者發放生活開支津貼，金額每天300元。教育界立法會議員葉建源建議教育局為學校統籌購買防疫物資，為幼稚園提供財政協助。葉又建議政府向每名成年市民發放一筆過1萬元現金，以及發放緊急失業援助金，讓近期失業者每月領6000元津貼，直至疫情好轉。
工聯會立法會議員陸頌雄建議，政府為受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的勞工提供資助，包括向正接受強制檢疫的人發放每日300元津貼。陸頌雄認為，他們如同被監禁在家14天，情况不好受，相信沒有人會濫用這方法騙取微薄的津貼。
未聞學校順利購物資 葉建源促教局統籌
教育界立法會議員葉建源則建議，教育局為學校統籌購買防疫物資，他昨表示，未聽過有學校順利採購相關防疫物資，或有信心復課時有足夠口罩等物資。他建議當局為學校統籌購買口罩及消毒用品，並撥款讓學校自行添置空氣淨化機等設備。他又說，持續停課下部分幼稚園家長拒交學費，而因政府資助不足，不少全日制、長全日制和學前預備班（N班）的學校靠學費營運，部分學校更須繳付租金，建議當局向有需要的幼稚園，按學校情况提供財政協助。