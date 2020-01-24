工聯倡受檢疫者每日津貼300元

工聯會立法會議員陸頌雄建議，政府為受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的勞工提供資助，包括向正接受強制檢疫的人發放每日300元津貼。陸頌雄認為，他們如同被監禁在家14天，情况不好受，相信沒有人會濫用這方法騙取微薄的津貼。

未聞學校順利購物資 葉建源促教局統籌

教育界立法會議員葉建源則建議，教育局為學校統籌購買防疫物資，他昨表示，未聽過有學校順利採購相關防疫物資，或有信心復課時有足夠口罩等物資。他建議當局為學校統籌購買口罩及消毒用品，並撥款讓學校自行添置空氣淨化機等設備。他又說，持續停課下部分幼稚園家長拒交學費，而因政府資助不足，不少全日制、長全日制和學前預備班（N班）的學校靠學費營運，部分學校更須繳付租金，建議當局向有需要的幼稚園，按學校情况提供財政協助。

（武漢肺炎）