稱新春3000團取消 旅界冀政府帶頭減租

大聯盟成員包括中旅社、永安旅遊、康泰旅遊、東瀛遊等20間旅行社的公司代表。聯盟召集人、香港中國旅行社副董事長姚柏良指出，本地旅遊業自去年6月受到反修例風波和今年新型冠狀病毒疫情打擊下，報團人數已大減，新春期間逾3000個旅行團取消，涉及10萬人流，短期內業界亦難以復蘇，形容各大旅行社正面臨停擺狀態，希望政府作為港鐵的大股東寬減租金，與業界共渡時艱。

或逼放無薪假 不排除「集體關燈」

新華旅遊總經理蘇子楊解釋，租金佔旅行社支出三至五成，當中旺角銀行中心、沙田連城廣場等旅遊街的租金昂貴，呎租達100至200元，希望相關業主同樣減免租金。他形容，目前情况比SARS嚴峻，若情况沒改善，業界將要求僱員放年假或無薪假，甚至考慮裁員。

聯盟亦於上周五向運輸及房屋局長陳帆和5間地產商發信，希望月底前有答覆，否則不排除有進一步行動，包括發起集體關燈行動、到港鐵提出訴求等。

就政府上周五宣布向持牌旅行社發放8萬元津貼，聯盟認為津貼能幫助部分業界人士，惟旅行社規模不同，金額對部分旅行社而言「一個月租都唔夠」，希望政府想清楚應如何運用目前資源。

（武漢肺炎）