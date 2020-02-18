屋署擬修例 高低層渠不互通 另要求地台聚水器須防涸 議員批後知後覺

明報記者 高卓怡

未有時間表 測量師歡迎修例

根據現行 《建築物（衛生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》（下稱《規例》），衛生設備如坐廁、洗手盆及浴缸等，須按情况設有適當聚水器及反虹吸設施 （反虹吸管或反虹吸氣閥），防止聚水器的水封（即貯水）流失；惟條文未有提及地台去水位設計安排，屋宇署2003年更新作業備考只以建議性質指示業界將洗手盆、浴缸廢水引入地台去水位的聚水器，以防其乾涸。若有人違反《規例》部分條文，建築事務監督可拆卸、移走或改動該工程。

「一渠到底」倘淤塞易爆渠 倒灌低層

測量師學會建築測量組主席謝志堅解釋，大廈排水管互通，當上層冲廁時產生氣壓，可引發排水管內「虹吸效應」，將下層聚水器內水封抽走，而反虹吸設施則可平衡喉管內氣壓。另外，他說過去不少排水管以「一渠到底」設計，即全幢大廈糞渠或廢水渠分支匯聚入同一條排水渠，再接駁到地下沙井，由於污水向下衝，下層排水管內的空氣被壓縮、渠管受壓，一旦淤塞很容易「爆渠」，令污水倒灌低層室內，病毒及細菌亦會入屋。他說，本港建築愈建愈高，為免以上風險，近年不少大廈已為低層特設一條獨立排水渠，其餘樓層另用一條渠。

盼地台聚水器細節勿寫死 留設計空間

謝志堅歡迎屋宇署修例，因上述兩項修例建議近年已被業界逐漸採納，但希望當局預防地台聚水器乾涸條例上「不要將細節寫死」，因防止聚水器乾涸的設計很多，如加裝反虹吸氣閥或喉管，以及將地台去水位接駁洗手盆或浴缸等，需讓業界設計時保留空間。

2003年擔任工程師學會抗炎專責小組主席、土木工程署前署長劉正光亦支持修例，他稱分隔高、低層排水管亦有助減少病毒、細菌等經過同一條污水渠回湧至單位的風險。

工程師：喉管彎位增 去水效能減

資深土木工程師倪學仁說，要注意部分操作問題，因相比「一渠到底」，排污渠分隔高低層，喉管彎位會增加，去水效能亦會減弱，要小心彎位設計；而有合法改裝的劏房一屋多伙，其地台去水位要分設於不同位置，要為每個去水位加裝聚水器也有難度，希望當局能為劏房戶建議合格的改裝方案。

翻查2003年5月立法會資料，政府當時稱檢討規例後認為，「條文足以防止污水排放系統造成環境或衛生問題」，故毋須修例。公民黨立法會議員譚文豪認為修例應盡快做，並質疑屋宇署在武漢肺炎爆發後才修例「是後知後覺」，稱會追究，「為何要拖足17年才立法？」

（武漢肺炎）