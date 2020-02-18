冒領5500口罩轉售 印傭囚4周

【明報專訊】35歲印傭因財困，冒充兩名同鄉領取3箱郵包共5500個口罩，總值1.6萬元，再轉售他人謀利。她昨日在屯門裁判法院承認兩項欺詐罪，被判監4周，須賠償1.2萬予受害公司，成為新型冠病毒疫情下偷口罩判監首例。裁判官形容被告「out of mind（瘋了）」，在這困難時期應互助互愛，不應搶、偷或欺詐他人。
報稱任職家傭的印尼籍被告Masriki（35歲），被控於今年2月14日，在銅鑼灣中心2樓213號舖「Anny Express」，分別向職員訛稱是Ita及Sri-Yatin，取得3500及2000個口罩。兩名事主均是印尼籍家傭。
控方表示，被告已歸還2000個口罩，仍要賠償1.2萬元予受害公司。辯方求情稱，被告的年邁父親急需動手術，她因財困犯案，現深感後悔，並願意即時還款9000元，再問朋友借錢歸還剩下款項。
官斥「瘋了」 稱困難時應互助
裁判官水佳麗嚴厲斥責被告「out of mind（瘋了）」，在這困難時期，大家應互相幫助，而非搶、偷或欺詐他人，判被告監禁4周，另頒令被告須在3月9日前歸還餘下的3000元，否則要再監禁多10日。
案情透露，被告當日早上10時半，前往涉案速遞公司店舖，向職員訛稱是買家Sri-Yatin，職員不虞有詐，將一箱載有2000個口罩的郵包交予被告。
其中2000個以7000元售出
事隔半小時，被告再訛稱自己是買家Ita，向同一職員展示郵包上附有寄件人Erna Kawaiina的照片，職員遂將兩箱共3500個口罩交予被告。
同日中午12時，事主Ita到涉案店舖取郵包時揭發被告詐騙一事，被告碰巧再途經現場，職員遂截停她及報警。警方調查發現，被告在銅鑼灣將2000個口罩以7140元售予他人。被告警誡下承認因貪心犯案，另外3500個口罩已出售予不知名的印尼籍女子。