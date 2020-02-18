冒領5500口罩轉售 印傭囚4周

報稱任職家傭的印尼籍被告Masriki（35歲），被控於今年2月14日，在銅鑼灣中心2樓213號舖「Anny Express」，分別向職員訛稱是Ita及Sri-Yatin，取得3500及2000個口罩。兩名事主均是印尼籍家傭。

控方表示，被告已歸還2000個口罩，仍要賠償1.2萬元予受害公司。辯方求情稱，被告的年邁父親急需動手術，她因財困犯案，現深感後悔，並願意即時還款9000元，再問朋友借錢歸還剩下款項。

官斥「瘋了」 稱困難時應互助

裁判官水佳麗嚴厲斥責被告「out of mind（瘋了）」，在這困難時期，大家應互相幫助，而非搶、偷或欺詐他人，判被告監禁4周，另頒令被告須在3月9日前歸還餘下的3000元，否則要再監禁多10日。

案情透露，被告當日早上10時半，前往涉案速遞公司店舖，向職員訛稱是買家Sri-Yatin，職員不虞有詐，將一箱載有2000個口罩的郵包交予被告。

其中2000個以7000元售出

事隔半小時，被告再訛稱自己是買家Ita，向同一職員展示郵包上附有寄件人Erna Kawaiina的照片，職員遂將兩箱共3500個口罩交予被告。

同日中午12時，事主Ita到涉案店舖取郵包時揭發被告詐騙一事，被告碰巧再途經現場，職員遂截停她及報警。警方調查發現，被告在銅鑼灣將2000個口罩以7140元售予他人。被告警誡下承認因貪心犯案，另外3500個口罩已出售予不知名的印尼籍女子。

【案件編號：TMCC175/20】

（武漢肺炎）