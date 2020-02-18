駱惠寧訪中資企業促配合抗疫 點名籲中銀再推措施

巡華潤招商倉 了解食用品供應

中聯辦網站昨上載最新消息，稱駱惠寧昨上午到華潤集團、招商局集團、中銀香港、中石化等在港中資企業，了解新型冠狀病毒疫情防控、市場供應、金融紓困及風險防範等工作，要求企業全力支持配合特區政府，共同打贏「疫情防控阻擊戰」。

駱惠寧讚揚華潤和招商局集團大幅增加物資調運及倉儲，中銀香港則推出「還息不還本」措施，中石化亦確保油品供應和不漲價。他又點名稱，中銀香港可再謀劃推出一些金融紓困措施，幫助中小企和市民應對經濟下行帶來的困難。

蔡子強：穩定民心 免不滿延中央

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，駱惠寧到中資機構調研，除了表達中央支持港府抗疫工作，亦希望透過肯定中資機構的工作，起穩定民心作用，亦避免市民對港府不滿進一步蔓延至中央。

市民連日搶購糧食及日用品，昨更有刀匪在超市外劫廁紙，本身有代理廁紙、罐頭糧食的香港供應商協會主席何文錦稱，市民搶購廁紙逾一星期，部分超市出現供不應求現象，原因是市民掃貨速度較補貨快，即使有超市推「限購令」亦遭搶購一空。他以自己公司的出貨量推算，本港家庭平均儲存廁紙量已由正常約1個月增至2至3個月用量，他說上周內地工廠已陸續復工，廁紙生產已回復正常，呼籲家中已囤積一定數量廁紙的市民不要再搶購。至於食米，他說本港供應正常，並無短缺問題。

惠康表示已全速加快補貨速度，盡最大努力回應市場需求。百佳表示已加強採購和增加訂單，現時貨品供應仍然穩定，希望市民理性選購。

自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝認為，大部分市民搶購日用品後只作囤積，其實並無需要，希望市民冷靜，亦呼籲供應商、批發商及零售商以合理價錢出售貨品。對於有市民反映買不到廁紙，消委會總幹事黃鳳嫺說是短期內供求失衡的自然現象，消委會已向供應商確認廁紙貨源充足，搶購只會令供應緊張，價錢被抬高。

（武漢肺炎）