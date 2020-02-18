3刀匪劫50條廁紙 兩同黨被捕 超市外犯案 警賓館起贓

被捕兩名男子分別49歲姓譚及54姓高，據悉為賓館職員，他們涉嫌行劫被捕，由警員帶署扣查。警方正通緝3名年約20至30歲的男匪徒，各人身高約1.7米，同為瘦身材，其中一人持刀，案件由旺角警區刑事調查隊第9隊跟進。

據了解，被捕兩人並非出手劫廁紙的匪徒，他們在案中的角色及犯案動機有待調查。

趁清晨落貨打劫 失物值1600元

事發昨清晨6時許，運貨工人將約10板貨物搬到旺角道97號惠康超市門外，當中包括廁紙、啤酒、汽水等，準備將貨搬入超市，此時3匪走近，有人亮刀指嚇工人，3匪繼而用手推車掠去50條、總值約1600元的廁紙逃去，沒對其他貨物動手。警方接報到場，其後在洗衣街137號一間賓館起回全部廁紙，拘捕兩人。

惠康回覆查詢稱對事件感驚訝，正配合警方調查，事件中無人受傷。惠康強調有足夠廁紙供應，顧客毋須大量囤貨，已全速加快補貨以回應市場需求。記者昨早到涉事惠康觀察，店內有不同品牌廁紙出售，但至昨午前已售罄。據悉昨其中一款被劫的VIRJOY廁紙每條12卷裝，售33.9元。

一名昨早到涉事惠康的女顧客說，刀劫廁紙事件「離譜」，並指市民四出搶購和囤積廁紙「好無謂」，她現只會在廁紙快用完才購買。她說樓下藥房每當有廁紙到貨便很快售罄，紙巾價格亦因廁紙缺貨而加價。

大狀：貨價非判刑關鍵

持武器打劫可囚7年

大律師陸偉雄說，被劫物品價值非判刑主要考慮因素，法庭會考慮犯人是否有預謀犯案、參與行劫人數以及犯案時有否持武器，以決定是否加重刑罰。即使廁紙價值不高，犯人犯案時有同黨及持有武器，已屬嚴重罪行，有可能判囚7年或以上。

城市大學犯罪心理學家黎定基形容案件為「奇聞」，是疫症下的荒謬行為。過往犯人多打劫錢財，近期日用品供應緊張，即使有錢也未必買到部分物資，「好似天氣凍無衫著，唯有搶人件衫取暖」，他相信現時不少人已陷入恐慌，在不安全感驅使下犯案，同類情况過往少見。

他說若政府有能力保護市民，在提供資訊上有透明度，清晰告知物資供應量，便能給予市民安全感。

明報記者

（武漢肺炎）