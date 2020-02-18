駿洋邨交政府 逾4000戶上樓受阻

火炭駿洋邨共5座大廈，提供4846個公屋單位，政府一直未交代徵用多少單位作檢疫中心。政府在房委會最新文件稱，需視乎疫情發展，才決定最終使用駿洋邨單位作檢疫設施的數量；而房委會已於上周初將整個駿洋邨交予政府管理及作檢疫用途，其間所有運作費用，包括潔淨，保安、水電費、煤氣費等由政府負責。

房委會稱，目前接受預配駿洋邨的申請者約4000名，承認有關措施對這批申請者造成不便，已於本月11日通知申請者如有需要可搬到其他屋邨，並稱疫情過後政府會盡快清空及徹底消毒，以讓居民入伙。

暉明邨預需6至8個月復修

至於早前曾納入檢疫中心、同樣未入伙的粉嶺暉明邨，上月底遭示威者破壞及縱火。房委會表示，暉明邨的消防警報系統丶保安設施丶電梯等遭嚴重燒毁，地下大堂機電設施等亦遭破壞，預計最少需時6至8個月才完成全部復修工程及驗收，約670名接受預配暉明邨的申請者受影響。

（武漢肺炎）