返港即送火炭駿洋邨檢疫14天

房委會昨表示，為慎重起見及檢疫中心管理所需，共4000伙的駿洋邨不可同時用作檢疫中心及公共屋邨，因此已於上周初將整個駿洋邨交予政府。

機上只供樽裝水 無餐膳

至於協助港府安排日本包機的國泰航空，昨表示除預先放置的樽裝水，航班將不設餐膳，機艙服務員主要提供飛行安全指示及操作機門，亦會與乘客分隔，坐在客艙內特定區域。機艙服務員會穿合適防護裝備，返港後不需隔離，事後國泰會徹底消毒航機。

政府消息：無權強制乘包機

政府消息人士稱，未知周三（19日）檢測和落船情况，為預留較充裕時間，首班包機於20日凌晨出發，抵港後直接以旅遊巴載走機上港人至檢疫中心，入境處人員已到日本，屆時將收齊返港者資料，入境手續會相對簡單。

至於有港人不欲乘包機回港，該消息人士稱港府無權要求船上港人必定乘包機，惟港府持有他們的資料，回港後或要繼續完成未到期的檢疫期。

據報載有27名港人的「威士特丹」號，有美國乘客在柬埔寨落船、轉至馬來西亞後確診。船公司荷美郵輪昨稱，正與專家及各地政府跟進可能曾與患者接觸乘客。

（武漢肺炎）