七旬婦被安排落船 語言不通不知所在

張太表示，昨午1時有搬運工人及鏟車登船，通知她和丈夫收拾行李下船，但雙方語言不通，最後要其他人協助下才知1時45分要離開，結果二人未及吃午餐便被送上旅遊巴。她說從車窗外看，感覺自己往東京方向去了，最後在一個估計是小旅舍的地方下車，與丈夫被安排到不同樓層房間。

單人房獨立廁 「似徙置區」

她形容昨日住的地方「有好多屋，一排門，好似徙置區」，房間有桌、櫃、獨立廁所，有個小陽台。她又稱職員要求她不可出門，但丈夫遺漏了一點東西在她房間，也可以到她處拿回。

「日本人又不太懂英文，我又不太懂英文。」張太說有時溝通不到，唯有致電女兒助翻譯。她稱沒有任何人說明之後安排，但聽說日本政府會安排香港政府於2月19日（周三）一併接走港人，「一起去機場」。

有人擬留下照顧確診家人

在日本協助香港乘客的民建聯立法會議員鄭泳舜則稱，確診乘客分散在日本不同醫院，他正跟進部分長者，初步情况穩定，但長者言語不通，難與當地醫護溝通，且欠缺物資，不少冀能盡快回港。他說確診者家人因屬密切接觸者，要留在船上隔離，部分人正考慮是否留在當地照顧家人，促港府協助。

有人丈夫染疫 壓力大同送院

民主黨立法會議員黃碧雲收到17宗港人求助，稱求助者非常焦慮，有確診香港男子被送院，其妻壓力太大，吃不下飯和脫水亦需送院；另一老翁確診後被送往千葉縣一間醫院，但當地信息不流通，令家人憂慮。

黃碧雲促准在家隔離

黃碧雲稱，乘客大致接受包機，但認為港府決定太遲，「為何不早些派班機，令在船上感染病毒的風險愈來愈高？」對於港府要求乘客回港後隔離14日，她說船上生活「不見天日，又求助無門」，建議政府在乘客回港後，為他們安排病毒快速測試，若呈陰性，剩下日子可在家隔離，不必入檢疫中心。

鄭泳舜表示，船上港人正陸續接受測試，日本當局預計周四前可完成。

他說部分香港乘客認同因為有公共衛生風險，回港後要隔離，但亦有人因已被困多日，感到「好困擾」，不想回港後再被隔離。他冀政府能體諒，考慮能否作出平衡衛生風險與乘客需要的安排。

（武漢肺炎）