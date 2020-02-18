怕回港再隔離 有郵輪客不欲乘包機 兩航班接鑽石公主號港人 李家超：自行回港仍要檢疫

委員會倡部分人10日後回家檢疫

政府日內啟用火炭駿洋邨作檢疫中心，入住者包括由鑽石公主號返港的港人（另見稿）。新發現及動物傳染病科學委員會昨建議若檢疫中心飽和，密切接觸者首10天在指定設施接受檢疫，但視乎個案情况，個別接觸者餘下4天可在家檢疫。委員會主席許樹昌解釋，這只適用於獨居者、或所有同住親友均一同乘坐鑽石公主號或由湖北回港，否則一律在檢疫中心隔離14日；如無病徵，離開檢疫中心時不需接受病毒測試。許樹昌說，理論上滯留港人會由離開郵輪起計隔離14天，至於拒隨包機回港者，留在日本數天才返港應如何計算隔離日子，他說委員會沒就此討論。

保安局副局長區志光及入境處長曾國衞昨午率領一眾人員赴日，到機場送機的李家超表示，先遣隊伍共30人，由保安局、入境處及衛生署人員組成，由區志光代表港府及曾國衞帶領行動指揮；另一隊今啟程，整個行動有8名衛生署及醫管局醫護人員隨行。

日本正為鑽石公主號乘客檢測病毒，李家超說兩班機周三準備就緒，當香港乘客完成測試，港府會要求日本當局容許他們下船，再安排交通接載他們到東京羽田機場，乘客要量體溫才登機，料周四抵港，回港後要隔離。兩航班各有438個座位，將有特別座位安排，將感染風險減到最低。

國泰空服員返港毋須隔離

國泰航空證實，已安排兩架波音777型號客機，每航班由兩名機師及10名機艙服務員自願執勤，機艙服務員及地勤工作人員將穿著政府提供的防護裝備。李家超說工作人員與機組人員做足防疫措施，回港後毋須隔離。

鑽石公主號有350名香港人，包括260名永久居民、90人持其他國家護照。李家超說上周已派4名入境處人員協助在日留醫確診港人，會有入境處人員留在當地照顧。他透露，郵輪有5名澳門居民，若他們想乘包機撤離，港府可安排一同回港，再按意願送返澳門。

乘客：倘陰性將留日本旅遊

乘客陳先生（化名）說如病毒測試結果呈陰性，或繼續在日本旅遊，若乘包機返港，「我們並非確診的，卻要被送到香港的檢疫中心強制隔離」。他稱會與同船家人商討，可能拒乘包機。李家超兩度「奉勸」船上港人隨包機回港，稱即使不乘包機，入境處已有名單，回港時會被港口衛生科人員查問。李又稱，很多時這批乘客身分被知悉，在日本找酒店與航班會有困難。他說確診港人會留在當地醫院，確診者的緊密接觸者或無法通過病毒測試的人可能要留在日本。

日本厚生勞動省昨表示，郵輪上再多99人測試呈陽性反應，其中70人無病徵，累計確診增至454人，測試呈陰性者獲確認健康正常可陸續離船。曾與確診者同房的乘客如結果呈陰性，在確診者離船起14日、確認健康無問題才可落船。

許樹昌：無病徵亦應送檢疫

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，確診個案不斷增加，反映郵輪病毒很活躍，已成疫區，即使離船時無病徵，回港仍應隔離14日。他說因乘客健康風險較高，送往檢疫中心較穩妥，不應家居隔離。

明報記者

（武漢肺炎）