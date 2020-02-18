12患者14程車 的士司機全失聯

被問出現確診的大半個月來共追蹤到多少名的士司機，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人沒有提供車牌，追蹤有困難，至今未有找到沒提供車牌的涉事的士司機，署方會嘗試聯絡的士召喚中心（call台）協助。

業界群組call台嘗試尋找無果

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，工會有透過不同的業界群組找有關司機，至今未能找到，「即使自己曾載過乘客到醫院，也不會知道那個人就是肺炎患者」，或即使有關司機知道自己高風險都不敢匯報，因擔心會隔離，他呼籲有關司機盡快求醫，以減低家人感染風險。杜燊棠說，很多司機目前已戴口罩、每兩三個小時到公廁洗手。的士司機從業員總會幹事李林昌亦稱，透過業界群組、「call台」等嘗試尋找有關司機，至今沒結果。

司機：收入減八成 惟不搵命博

的士及小巴業界昨日在中環發起抗疫活動，運輸及房屋局長陳帆出席並即場清潔的士。的士司機陳先生表示，疫情下收入大減近八成，車行酌情將每更車租減半，而即使收入受影響，亦不會「搵命博」接載疑似有病徵的乘客。

另一的士司機黃先生表示，難分乘客究竟是否患病，若收到衛生署通知他曾接載確診者，他會按指引隔離，稱「條命緊要啲，屋企都唔返」。

西九站大橋供短期泊位

運輸署長陳美寶稱，業界現經營困難，故推出6個月燃油補貼，及於西九龍高鐵站、港珠澳大橋香港段等位置提供短期泊車位。香港的士議會主席熊永達估計，有近兩成的士因為疫情而閒置，政府提供泊位能幫助業界。熊永達又稱，業界早前從土耳其訂了約3萬個口罩，惟該批口罩部分懷疑被盜去，亦不排除運輸失誤，現正了解。

（武漢肺炎）