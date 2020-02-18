英皇道上班大廈拒超37℃者 往取文件 「散熱」後准進入

昨午2時許，有清潔工人在英皇道633號外一段清洗行人路。巴馬丹拿集團所在的633號大廈入口昨午有3人戴着口罩，當中有人戴眼罩及手套，為進入大廈的人量體溫。到該大廈取文件的黃先生說，在入口量體溫時測出37℃，被拒進入，之後他在商廈外約兩分鐘，稍為「散熱」，再量體溫後獲准進入。他說，得悉有確診者在該大廈工作後有「少少擔心」，但相信管理公司會做好消毒，他會注意勿接觸升降機掣，加上戴口罩，估計「應該無事」。

在涉事大廈15樓工作的羅先生說，其公司因應大廈有人確診，即時將員工分為兩組，每組隔日回公司工作。

醫總員工：會議改視像 部分在家工作

另外，巴馬丹拿集團兩名確診員工曾到九龍城醫管局總部開會，在醫管局總部上班的王先生對此表示擔心，並稱總部升降機按鈕昨天加上膠膜，有字條指會定時消毒，他會勤洗手及加密換口罩。同於總部工作的袁先生稱昨見工人清潔會議室，局方將部分會議改為視像形式，部分員工亦在家工作，他不太擔心受感染。

涉會議3公司未收員工通報病徵

巴馬丹拿集團表示，除了兩個確診個案，另有3名員工出席了2月6日中午的會議，而兩日會議均非地盤視察，其餘時間有否到地盤視察在了解中；科進集團表示有3名員工分別出席了2月6日及7日的會議；KJL Limited確認有1名員工出席2月6日的會議；利比有限公司稱有兩名員工於2月6日在醫管局開會。除了兩名確診者外，上述公司均沒有收到出席會議的員工通報出現病徵。

（武漢肺炎）