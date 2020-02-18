兩確診工程師曾醫局開會 一人妻子染疫 一與會職員喉部不適送院

酒家聚餐家族 外傭初步確診

另外，昨晚有消息指北角明星酒家聚餐家族有確診者的外傭初步確診，她於本月14日入東區醫院，首次病毒測試呈陰性，3日後（昨日）再化驗呈陽性。

一工程師屬「醫院team」 10多人與會

54歲P&T結構工程師前日確診，其妻子及45歲的土木工程師男同事昨亦確診，兩名工程師的病發日期相隔5日，分別為2月7日及12日。據悉，該土木工程師隸屬P&T俗稱「醫院team」的部門，專責醫院工程，與結構工程師辦公室相隔4層。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，二人的辦公室在不同樓層，但每日上班會交談，屬密切接觸者，正做流行病學分析，了解有否其他人感染。醫管局質素及標準總行政經理劉家獻稱，二人於2月6日、即潛伏期出席醫管局總部會議，共有15人參與，包括4名有戴口罩的醫管局職員；昨確診的工程師另出席7日的會議，同場有4名醫管局職員，當中3人曾出席6日的會議。

據了解，有關會議討論醫院重建項目，醫管局負責工程管理的職員出席，兩日分別於總部5樓的兩個會議室舉行，行政總裁高拔陞辦公室在5樓，但他沒參與會議。醫管局昨晚表示，一名出席2月7日會議的員工喉部不適，送往瑪麗醫院檢測。局方會進一步加強大樓公用地方及會議室的清潔，在可行情况下安排視像會議。本報昨聯絡另外參與會議的3間工程公司，確認共有6人出席6日的會議；其中一間公司的3名職員出席兩日會議（見另稿）。

醫局否認隱瞞

稱病發前開會理論上不傳染

被問為何前日首名工程師確診時不公布開會消息，劉家獻否認隱瞞，稱兩人病發前開會理論上不會傳染他人，至昨日掌握更多資料，故向公眾公布來龍去脈。舉行會議的兩日正值醫護罷工示威，醫管局員工陣線主席余慧明稱，未接獲當時曾到總部的醫護感不適，未知需否隔離。

兩天會議正值醫護集會

對於54歲工程師到醫管局開會翌日病發，當日亦有醫護集會，中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，雖然潛伏期可以短至一天，但暫無醫護確診，不能確認醫管局總部是否病毒源頭；而與會者有戴口罩，未必互相感染。

除了54歲工程師的妻子及同事，一名69歲退休男子昨亦確診。他居於將軍澳怡明邨怡情樓，2月8日咳嗽，9天內4次向同一私家醫生求診，其間亦到普通科門診，至病發後9日確診。

港島東個案 許樹昌料暫屬零星

最新確診的兩名工程師在北角英皇道633號工作，其中一人及其妻子居於太古城，亦曾到西灣河基督門徒福音會參與聚會。本報分析港島東的個案，除了上述夫婦，曾有5名確診者在西灣河及筲箕灣活動，包括居於該區及返教會（見圖），他們相繼在8日內發病，其中一家三口所住的長興大廈，與另一患者住的高望大廈，及另一患者曾去的聖十字架堂僅距一兩分鐘路程。

許樹昌認為，如集中地域的患者病發日期相隔得短，或代表該區有隱形病毒源頭，但相信暫只出現零星個案，局部地區爆發機率不大。張竹君稱香港面積細，難區分什麼地區較多個案。

明報記者

（武漢肺炎）

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