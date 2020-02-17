警稱無獲保護衣 郭家麒促公開裝備存量

指口罩剩一周 缺裝備「如何保護市民」

警方在信件指出，警隊常接觸市民，需有妥善裝備保護自己，否則「如何保護市民」。警方說，疫情爆發後大部分警員每日只獲發一個口罩。信件又稱郭家麒指控警方獲發1.3萬個N95口罩及將獲發4萬多件保護衣「都是失實的錯誤信息」。警方又批評郭家麟在網上多次以「黑警」污衊警務人員並指警察「貪生怕死」，對此非常失望及遺憾。

郭家麒回應稱，警方在信件否認獲發大量保護裝備，但未交代具體數字，例如獲發各類防疫物資數量及使用準則；另亦澄清他在網上影片所指是「克警」，並非警方所指「黑警」。

對於日前警員在青衣長康邨協助住戶遷往檢疫中心期間穿著全身白色保護衣，被指規格高於同場衛生防護中心人員，防護中心傳染病處主任張竹君表示，感染控制處有就不同場合使用防護裝備發出指引，衛生署與醫院裝備相若，在高危地方才會用N95口罩、袍、靴等，衛生署或醫療機構一般不會穿全身保護衣，「因為嗰啲除起嚟有啲複雜」，但不清楚其他部門情况。

（武漢肺炎）