兒科醫生創作「動物醫生」教洗手步驟 讀抗疫繪本 幼童乖乖戴口罩

明報記者 蕭愷情

李揚醫生從小愛動物，也愛畫畫，中學常於上課時偷偷畫畫。長大後中學老師告訴她，原來當年是佯裝不知道，因覺得她畫畫很有天分故沒制止。當年不專心上課的學生，今天成為了兒童骨科醫生兼插畫家，李揚醫生認為兩個身分「相輔相成」，醫院遇到的趣事成為插畫靈感，而畫畫也成了與幼童相處的契機和話匣子，「我覺得家長對醫生都會多了一份信任」。

插圖簡明獲廣傳 學校分享商戶張貼

醫護人員走在疫症前線，兒童骨科醫生李揚立之亦想付出一點，「同為醫生，抗疫方面想出一分力，有什麼我做到，別人做不到？」她用了3晚時間繪畫《抗疫小夥伴》，故事以動物醫生為主角，用簡單易明的插畫教授幼童醫療知識，並上載至facebook。該帖其後在網上被廣傳分享近7000次，有學校分享作品予學生，亦有商戶張貼圖畫。身為兒科醫生，李揚醫生每天也與幼童相處，自然了解他們喜好，懂與他們溝通，故插圖都特意挑選幼童能理解及做到的題材，如洗手步驟及外出須注意細節，「 U形渠倒水都重要，但小朋友日常生活不會做」。

倡為玩偶製口罩 令子女跟着戴

疫情持續，不少市民提心吊膽，家長更擔憂年幼子女染疫。李揚醫生提醒，幼童最易「捽眼、周圍摸」，又不肯戴口罩，但幼童喜歡模仿，建議家長為子女最愛玩偶製作小口罩，「看到自己心愛的公仔都戴了口罩，可能就會跟着做」。有家長朋友告訴她，子女原先不愛戴口罩，但看了《抗疫小夥伴》後乖乖聽話，勤力洗手，每晚更要聽一次小伙伴的故事才肯入睡。李揚醫生鼓勵家長也可以卡通故事「哄小朋友」，又透露正與慈善團體合作，計劃把《抗疫小夥伴》印刷成實體本，加入更多貼士，免費於社區中心及中小學派發。

（武漢肺炎）