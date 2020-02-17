劏房戶口罩用盡 母子20天不出門

攜幼難撲口罩

「去到也未必有得買」

荃灣劏房戶Amy一家四口居於約110呎的單位中，由於家中口罩耗盡，丈夫每天用水清洗口罩重用，而Amy及兩名小孩至今已20多天沒有外出。Amy說，如要外出撲口罩就要帶着一歲的兒子，「浪費兩個口罩，去到也未必有得買」，所以她寧願留家。她說廁所常有臭味，大廈外牆亦有污水。

另一名劏房戶金女士與11歲長期病患兒子居住荃灣一個約100呎的單位。她表示單位屬「一劏五房」，她房間內喉管是總污水喉，即其餘4戶的污水均經其廁所的污水喉排走。她說，即使勤於清潔，廁所仍經常傳出惡臭，擔心細菌經污水喉傳播。

不同組織於本月訪問3個區的劏房戶防疫物資情况。循道衛理亞斯理「友里幫」社區服務中心訪問350個荃灣劏房戶，64.9%受訪者擁有少於10個成人口罩，其中有超過13.7％表示已經沒有口罩。葵涌劏房居民大聯盟則訪問了107個葵青區劏房戶，57.4%的受訪者只有少於7日的口罩存量。循道衛理觀塘社會服務處訪問123個觀塘劏房戶，當中超過54.4%受訪者表示口罩存量只有10個或以下。

協助改善劏房環境的「間築社」負責人游嘉樂稱，Amy及金女士的廁所沒有安裝隔絕氣體及細菌的U形聚水器；按他經驗，逾七成劏房有同類情况，令武漢肺炎有在劏房爆發的潛在風險。他建議劏房戶可用「土炮」方法，將海綿浸漂白水後放在廁所去水位上，但強調方法不可代替U形聚水器，只能「隔一隔」。

關注團體籲政府

「派錢不如派實物」

全港關注劏房平台成員賴建國表示，早前政府宣布為低收入家庭「派錢」，但安排需時，「派錢不如派實物」，為基層提供口罩、消毒物品等防疫物資。他又建議屋宇署要加強執法，檢控違法改建劏房，杜絕違例渠道改裝。

（武漢肺炎）