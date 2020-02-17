葵涌長沙灣數百街坊遊行 不滿指定診所近民居

昨日葵青區及長沙灣區議員先後於區內發起遊行及集會，均獲不反對通知書。葵涌區的遊行由基督教香港信義會葵盛信義學校起步至南葵涌診所，警方表示，遊行高峰期有200人；長沙灣的集會及遊行則於李鄭屋邨舉行，警方表示，集會高峰期有300人，遊行則有400人。

稱曾建議同區偏遠地點 政府不接納

立法會議員尹兆堅及葵青區議員吳劍昇表示，南葵涌診所距葵聯邨只20多米，相隔一條街，若用作疫症指定診所，當區街坊很有可能接觸到懷疑個案，引致社區爆發。他們曾向政府反建議，於已荒廢、較偏遠的葵涌公園或已荒廢的葵涌公立學校設指定診所，可滿足地區需要，但政府並未接納。

長沙灣診所鄰近學校屋邨

深水埗區議員李文浩及利瀚庭說，前往長沙灣診所時需途經附近多個屋邨，診所附近更有數間學校，認為不宜用作指定診所。另外，他們又表示，政府在無諮詢下以新聞公告宣布長沙灣診所為指定診所，但未有詳細解釋門診的安排，認為是繞過諮詢地區意見。

葵盛東邨居民區太與女兒昨日參加遊行，區太批評當初政府不封關，導致現時有指定診所等安排，令社區出現爆發風險。

長沙灣居民陳小姐則表示，長沙灣診所附近有超市、街市，是區內生活機能集中地，若有患者到診所求診，會接觸很多人，「患者一個都嫌多」，加上舊屋邨長者多，衛生意識相對低，擔心傳播會更嚴重。

（武漢肺炎）