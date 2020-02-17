陳茂波預告 新年度財赤或歷年最高 稱主因推紓困措施 經常開支大增

陳茂波在網誌撰文表示，回歸至今，政府開支平均按年增速持續高於收入的增速，而過去一段日子政府加大開支的一個主要原因，是為了提升服務，例如社福，或加大對社會多方面的投資，屬需要的「追落後」工作。他表示，至於往後開支增加的力度，須視乎政府長遠的財政承擔能力，要與收入的增加相對應。

稱疫情打擊勝SARS：

海嘯式衝擊 失業率或急惡化

陳茂波又說，武漢肺炎的疫情對本港經濟實質影響頗大，程度可能高於2003年時SARS對經濟的打擊，他表示受影響的不再局限在零售、飲食或旅遊相關的行業，「這種海嘯式的衝擊，可能令失業率急速惡化」。他提到，特首林鄭月娥早前公布逾250億元防疫抗疫基金，旨在加強全城防疫工作的同時，支援在疫情下受重創的界別和行業，避免出現大規模企業倒閉或裁員潮。

「短期展望審慎 財赤料維持」

陳茂波表示由於外圍經濟環境複雜多變，疫情對內地的經濟影響仍有待觀察，本地除疫情外，又未完全走出去年反修例風波的陰霾，「令人不得不對短期的經濟展望維持審慎態度，財政赤字可能會維持一段時間」。

胡志偉：應續派糖要人人受惠周浩鼎盼政府特事特辦

對於陳茂波預告新財政年度的財赤或是歷來最高，民主黨主席胡志偉認為，政府應繼續在即將公布的預算案中「派糖」，亦應該要人人受惠。胡也強調，預算案的核心課題，是要思考如何挽回市民對政府的信心，他表示在疫情下市民日常的生活亦受影響，批政府拒絕全面封關，令港人對政府失去信心和信任。

民建聯周浩鼎表示，希望政府可特事特辦、繼續派糖協助市民，為社會各行各業提供「及時雨」。他認為政府在疫情過後，也要推措施帶動經濟。

本年度首3季赤字500億

陳茂波在上月估計，本財政年度（2019至20年度）亦會出現赤字，不會超過本港GDP 3%的水平，即少於800億元。根據庫務署資料，今個財政年度首9個月的財務狀况為500億元赤字。德勤月初曾預計，政府在今個財政年度將錄得475億元財赤，主要由於估計賣地收入、薪俸及印花稅收入合共減少630億元，加上估計政府開支增加所致；德勤也預計下個財政年度的赤字會達600億元。

明報記者

（武漢肺炎）