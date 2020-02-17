上手稱已換渠 業主驚訝「不合規」

批政府無充足指示 「17年沒進步」

記者昨與測量師學會建築測量組主席謝志堅及團隊檢視A座21樓及N座9樓兩個單位。居於N座9樓的黃氏夫婦2009年入伙，黃太說，「以為淘大經SARS後（聚水器）一切都換好了」，當被告知單位浴室企缸聚水器組件不合規格，「諗都無諗過」，感到無助。謝志堅說，戶主可在政府網站找到合資格排水系統/水管工程承建商檢查或維修。

至於A座單位，外牆設置接駁地台的聚水器是樽形而非U形，易令水積聚倒流。戶主梁先生與太太去年底入伙，購樓時業主稱「所有渠都換好了」，如今聚水器被揭有問題「好驚訝」，又稱政府無充足指示，「17年來沒進步！」

淘大花園管理處發言人稱，上次屋苑做大型維修工程（2005至2010年期間）時，向一至四期業戶建議安裝總U形聚水器及獨立鹹水掣。這兩項設施屬居民個別專用設施，安裝與否全由業戶決定；即使業戶無改裝，只要定期在喉管原有氣隔注水，亦能有效阻隔病菌。

（武漢肺炎）