上手稱已換渠 業主驚訝「不合規」

【明報專訊】SARS中最嚴重的「疫廈」淘大花園，住戶事後獲團體支援，以「成本價」安裝「總U形聚水器」。但本報及測量師發現，除E座全數改裝外，其餘18座均有單位未改裝。有業主稱，買樓時經紀及上手業主均稱「換了渠」，未為意單位渠管未更換。育有3名子女的業主黃太稱，自從長康邨傳出居民疑因排氣管滲漏染疫後，即使現在每日到地台去水位倒水，仍「活在恐慌之中」。
批政府無充足指示 「17年沒進步」
記者昨與測量師學會建築測量組主席謝志堅及團隊檢視A座21樓及N座9樓兩個單位。居於N座9樓的黃氏夫婦2009年入伙，黃太說，「以為淘大經SARS後（聚水器）一切都換好了」，當被告知單位浴室企缸聚水器組件不合規格，「諗都無諗過」，感到無助。謝志堅說，戶主可在政府網站找到合資格排水系統/水管工程承建商檢查或維修。
至於A座單位，外牆設置接駁地台的聚水器是樽形而非U形，易令水積聚倒流。戶主梁先生與太太去年底入伙，購樓時業主稱「所有渠都換好了」，如今聚水器被揭有問題「好驚訝」，又稱政府無充足指示，「17年來沒進步！」
淘大花園管理處發言人稱，上次屋苑做大型維修工程（2005至2010年期間）時，向一至四期業戶建議安裝總U形聚水器及獨立鹹水掣。這兩項設施屬居民個別專用設施，安裝與否全由業戶決定；即使業戶無改裝，只要定期在喉管原有氣隔注水，亦能有效阻隔病菌。