批政府教育不足 測量師促研強制驗喉

倡與強制驗窗同步 免擾民

測量師學會建築測量組前主席陳華偉說，長康邨污水渠疑播毒事件中，住戶喉管截斷，暴露市民經歷SARS後對喉管維修警惕仍低。他認為當務之急是政府「要行多幾步」，如去信勸喻私樓管理處逐戶檢查其「私家喉」與大廈污水渠接駁狀况，以及有否安裝合規格的U形渠。陳又說，現時已有強制驗窗計劃，當局可考慮驗窗時同步驗渠，避免擾民。

翻查立法會資料，2003年5月房屋事務委員會與規劃地政及工程事務委員會曾召開聯合會議，會上香港工程師學會及測量師學會均建議當局長遠應考慮「強制執行大廈污水排放系統檢查」，時任屋宇署長鄔滿海回覆稱「（建議）在社會上缺乏共識而擱置」，但當局亦有做其他改革，如更新作業備考，建議業界日後建屋時將洗手盆、浴缸廢水引入地台去水渠的U形渠以防其乾涸，惟已落成樓宇不受此限；另外，署方亦將改動排水系統納入「小型工程監管制度」，規定工程要由合資格承辦商負責。

屋宇署回覆本報稱，作業備考屬建議性質，新建或現存樓宇不採用有關設計並不違反法例。

議員有保留 建議改善維修制度

九龍東立法會議員譚文豪則對「強制驗渠」有保留，擔心擾民，不如改善現有維修制度，如確保維修喉管的承辦商質素，舉例有組織揭發粉嶺祥華邨有房署承辦商以排氣管「無用」為由為住戶切斷氣喉，質疑當局對承辦商的指引不足及監管不力。

（武漢肺炎）