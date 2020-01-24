SARS後供「自願安裝」防涸 僅重災E座全轉用 淘大三成住戶未換新版U形渠

明報記者 高卓怡

許樹昌：新疫腹瀉比例3% 毋須恐慌

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，新冠肺炎患者腹瀉比例只有3%，較SARS的25%低很多，今次疫情中糞便是次要傳播途徑，呼籲公眾毋須「過分恐慌」，只需定期在地台倒水阻隔病毒，但前提是聚水器有適當保養及安裝。

淘大花園分為4期，共19座逾4800伙，其中二期業主委員會主席葉興國稱，SARS揭發地台聚水器會因乾涸，在抽氣扇風力下病毒微細粒子飄散於空氣中。葉稱，SARS後住戶獲香港專業聯盟等支援，以「成本價」約1000多元改裝「總U形聚水器」，為全屬自願，「無法例強迫人做」，他引述當年承建商紀錄，除E座近全數更換新聚水器外，其餘座數只有七成住戶改裝。本報記者昨日聯同測量師學會成員一同勘察，團隊目測G座的5至25樓，估計有5伙即近1/4住戶未改裝新聚水器。

測量師詫異多人未裝 居民批政府無指引

葉興國稱，難知是否所有住戶都可自律在渠口注水，又批評政府「重複犯下歷史錯誤，17年來無寸進」，建議政府不分樓齡，以鼓勵的形式要求全港住戶檢查其單位，並更換不合格去水系統。

住戶自發組織「淘大關注組」成員兼E座住戶陳先生則說，長康邨渠管疑播毒事件後，淘大花園被外界反覆重提，關注組在facebook呼籲住戶自行檢查外牆渠管狀况，意外發現有部分單位未改裝「總U形聚水器」，陳先生稱過去兩日每日「接到30至40個恐慌查詢，擔心單位內聚水器有問題」。他批評政府只識叫人到管理處求助或找人檢查，但無具體指引。淘大管理處指住戶發現喉管有破損或其他問題，亦可主動聯絡管理處委派維修部職員上門檢查。

2003年參與調查淘大聚水器「播毒」事故起因的測量師學會建築測量組前主席陳華偉說，淘大經歷SARS一役，住戶對渠務問題警覺應較高，「但仍有咁多人未改裝（新）聚水器，令人詫異」。

有單位外牆用樽形渠 測量師：難清理

另外，本報記者昨聯同測量師學會成員勘察A座及N座兩個單位，兩單位亦無改裝「總U形聚水器」，其中A座單位地台的聚水器是樽形，測量師謝志堅稱做法「不理想」，因樽形需人手扭開清理淤塞物保持暢通，但該聚水器設置外牆處，業主不能伸手清理，即使是技工也要搭棚清理，甚為不便；而另一N座住戶因浴缸改做企缸，但無升高地台容納聚水器，僅將部分聚水器配件「堆砌一起」不合格，或未必能發揮貯水隔氣作用。

謝志堅說，若聚水器未能貯水，水分易被抽氣扇抽乾，亦不能發揮隔氣作用，一旦聚水器淤塞，污染物更會倒流，恐釀「播毒」危機。他建議住戶應改裝合規格的「總U形聚水器」。

（武漢肺炎）