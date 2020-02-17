檢疫中心瀕滿 八鄉少訊中心料月內供90單位

鯉魚門度假村趕工加建單位

林鄭月娥昨在食物及衛生局長陳肇始、發展局長黃偉綸陪同下，到八鄉少年警訊中心觀察。特首辦表示，林太獲悉負責工程的承建商在建築署的監督下，正日以繼夜施工改建，預計硬件設備2月完成，可提供90個單位，在所需物資齊備後可啓用。港府亦在中心內的空置土地以組裝合成建築方式加建設施，預料4月完成，額外提供約100個單位。另外，本報記者昨於鯉魚門公園度假村所見，工人正在度假村的球場上建組合屋單位，料可提供逾100個檢疫單位。

至前日7858人強制檢疫 九成港人

林太其後與陳肇始到深圳灣口岸視察。截至前日共有7858人接受強制檢疫，當中約九成為香港居民，大部分在家檢疫。林太強調，若有受檢疫的人失聯，警方會考慮發出通緝令，律政司和衛生署亦正研究就數宗違規個案提出檢控。

林太再到瑪嘉烈醫院傳染病中心視察，聆聽醫管局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞及傳染病中心醫務總監曾德賢等介紹醫院應對疫情工作，並視察正內部改建的隔離病房，了解設施運作。

（武漢肺炎）