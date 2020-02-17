鑽石公主號21港人染疫 最快周三包機返港

國泰空服：穿防護裝不正面接觸乘客

有國泰航空空服員向本報透露，公司計劃安排兩班特別航班，最快周三到日本東京羽田機場接載港人返港，已有人自願上機服務，屆時需穿全副防護裝備，不會與乘客有正面接觸，只負責起飛前後安全措施及疏散程序。國泰航空至截稿前沒回覆。保安局沒正面回應是否由國泰接載。

尋找旅巴載港客到機場有困難

郵輪上有約330名香港居民，保安局昨晚稱21名香港居民確診。政府消息人士表示，目標是周三至周四安排共兩班航班，最理想是周三接回所有港人，但正面對多項困難，包括日本政府資訊混亂，如乘客如何分批接受測試落船等程序，港府未完全掌握；日本的病毒快速測試試劑亦不夠；另尋找旅遊巴和司機接載乘客到機場亦有困難。他說，乘客在飛機的座位亦要按傳播風險安排，例如須分隔坐開；家庭成員則可坐在一起。因此當局安排了兩架飛機，而機組人員事前要接受基本訓練，包括穿著和除下防護衣物。

民建聯立法會議員鄭泳舜昨飛往東京跟進事件，他稱日本病毒測試進度緩慢，擔心周三完成隔離後測試仍未完成，他得悉當局會加快測試，期望周四前完成。

有乘客不滿回港後仍要到檢疫中心，衛生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，郵輪上多人確診，且未知傳染途徑，乘客回港後入住檢疫中心是較安全的做法。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，船上港人受感染風險較高，回港後到檢疫中心隔離14日較合適，因港人普遍家居較細，多人同住，家居隔離會有風險。

加拿大包機接國民 有病徵者留日治理

日本厚生勞動省昨稱，「鑽石公主」號昨再多70宗確診，當中38人無病徵，全部確診者已送院隔離；船上至昨日累計355人染疫。除美國外，加拿大、意大利及韓國均表示會派包機接載船上國民回國。加拿大周六稱，有病徵旅客不能上機，會轉介日本醫療機關治理；乘客回加拿大後要隔離14天。

港出發威士特丹號 美國客確診

另外，本月1日由香港出發、載有2200多人的郵輪「威士特丹」號，船上一名83歲美國女乘客在柬埔寨登岸及轉抵馬來西亞後被驗出確診感染新型冠狀病毒。柬埔寨政府質疑結果，要求馬來西亞再檢測。馬來西亞昨（16日）稱，已對該乘客作兩次檢測，最新結果仍顯示為陽性。大馬宣布不會再讓「威士特丹」號旅客入境。確診的美國婦女等145名郵輪乘客2月14日乘坐由美國承包的大馬航空班機抵吉隆坡，大馬已取消同類另外3班包機。

據報「威士特丹」號上有27名港人，張竹君說正向船公司查詢有多少港人及了解他們曾否接觸患者，再決定他們回港後須否接受隔離或醫學監測。她說正向世衛及馬來西亞了解患者是否在船上感染或曾否與其他乘客有密切接觸。

（武漢肺炎）