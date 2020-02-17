四度看私醫 太古城住客確診 入院前赴教會活動 許樹昌倡持續發燒者驗血「撈底」

昨確診的54歲男子居於太古城明宮閣高層，過往健康良好，潛伏期內無外遊，病發後沒上班。他於2月7日發燒，到元宮閣平台的高志輝醫生診所求醫，兩日後到西灣河街富欣閣的「基督門徒福音會」西灣河分會出席「家庭式」聚會，約20至30人出席。

發燒被轉介東院 初照X光無肺花

2月10日，男子再向高志輝求診，因發燒被轉介東區醫院，X光肺片清晰。3日後他再到同一診所，當時沒發燒。2月15日他再發燒並咳嗽，第四度到診所，再轉介東院，X光顯示肺花，須接受隔離，至昨確診。其妻2月8日開始有鼻水，出現病徵，已入院隔離。

太古地產發言人表示會在診所對出公眾位置清潔。高志輝接受《有線新聞》訪問表示，診治該患者時有戴口罩、穿保護衣及帽，相信感染風險較低，有每兩小時清潔一次診所，為安全起見，診所會起碼關閉一周清潔消毒。

妻現病徵入院隔離 涉事診所關一周消毒

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不少患者起初症狀與感冒無異，病徵不明顯，承認對私家醫生有困難，但較難要求私家醫生不治療所有發燒病人或着病人到急症室，「可能會將醫療架構整冧」。她建議私家醫生如見病人「情况拖得比較耐」或有氣促，宜特別留意並早些轉介至急症室。

對於患者首次向私家醫生求診時發燒，但無被轉介急症室，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為醫生做法無不妥，因患者病徵與其他呼吸道疾病相似，且無外遊紀錄，未必能即時識別。

肺清無外遊紀錄 無做病毒測試

患者到東區醫院求醫時X光肺部影像清晰，不符加強檢測計劃作病毒測試，許樹昌認為暫不需更改計劃涵蓋範圍，但建議醫生以臨牀診斷方式「撈底」，為持續發燒患者抽血，檢查淋巴細胞及白血球數目有否減少，以判斷是否出現病毒性肺炎；安排患者兩日後覆診，避免漏網。

任職巴馬丹拿 集團：員工今起在家工作

患者於北角英皇道633號跨國建築事務所巴馬丹拿集團工作，集團發言人證實他任職工程師，最後上班日為2月6日，正了解他有否與其他同事接觸，今起安排員工在家工作至本月23日。

「邊爐家族」首確診者出院

繼25歲男患者上周三康復出院，昨日再有一人出院，為第27宗個案、打邊爐家族首名確診的24歲男子。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示男子情况穩定，於兩次相隔24小時的病毒測試呈陰性，符合出院條件。

據悉，至少3名患者因出現急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）而需接受低劑量類固醇，以控制肺部發炎情况。暫未有插喉患者接受達100%濃度的氧氣。

明報記者

（武漢肺炎）

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