HKTVmall助500私醫訂購口罩

醫學會獲贈千盒 6000私醫抽籤

何仲平表示，私家醫生的口罩存貨「肯定不夠」，但目前「仲可以頂得住」，眾人各師各法買口罩。他說，醫學會本周會收到由友好組織捐贈的逾千盒口罩，供6000至7000名私家醫生抽籤，中籤者可獲發一盒；現時沒私家醫生因不夠口罩導致無法開門應診，但也是「見一日行一日」。他說醫學會有接觸一些社企，試從海外訂購口罩。

同時，HKTVmall回覆本報查詢表示，目前正為私家診所醫生訂購口罩，名額500個，至昨日已收到約500名醫生訂購。HKTVmall稱，由於供應有限，為保持長期「作戰」，只能為每個醫生提供一盒50個口罩，最快於本周三至周五送貨給醫生；又稱預計3月初可開始試行生產口罩。

另外，社企「加油香港企業」亦計劃為醫護人員訂購口罩，目前正從海外尋找貨源。根據該網上預購表格，訂購為長期性質，目標為每月有24,000訂單，供醫護人員4個月的口罩用量。

（武漢肺炎）