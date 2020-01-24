魏綺珊伙話劇界 製500布口罩贈醫護

設基金欲買防疫物資觸礁

眼見市民為購口罩疲於奔命，魏綺珊及話劇界朋友等約30人，自掏腰包成立「抗疫基金」，籌得六位數字的金額，原打算購買口罩、消毒搓手液等防疫物資，贈予基層、醫護人員及在社區中心工作的有需要人士，惟因搜羅口罩時遇困難，既難尋得現貨，即使有貨，價格亦較從前翻了幾番。

劇團工作室成口罩生產線

他們不願以不合理價錢購買口罩，魏綺珊一名友人遂提議自製布口罩，眾人均沒經驗，卻「膽粗粗」於上周日到深水埗花了約3000元購買布料，並將糊塗戲班在新蒲崗一幢工廈的工作室，改作布口罩生產線。他們瀏覽網上片段自學製作布口罩方法，並尋得口罩紙樣。他們帶來縫紉機及剪布鉸剪等工具，連日來到工作室，每日10小時趕製口罩，已做好約500個。

近來長者、基層市民為購買口罩奔波，魏綺珊和友人製作的布口罩數量有限，未能滿足所有人，決定先贈予醫護人員。魏綺珊說，其醫護朋友在健康院工作，需為病人傷口拆線，向院方要求領取面罩保護不果。她認為，現時醫療裝備緊張，醫護人員承受很大壓力及風險、「好淒涼」，故希望透過贈送布口罩，以表心意。

（武漢肺炎）