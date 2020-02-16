須隔離員工無薪 九巴被指反口

九巴：有病假紙才有薪

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰說，九巴月初曾向員工發通告，稱員工由武漢返港被隔離，公司會如常支薪，但本月6日的通告則稱如員工被強制檢疫或隔離，會以無薪假計算，或以年假代替。黎稱工會本月10日與資方開會，資方重申員工被隔離期間屬無薪假，並稱做法符合勞工處指引。

九巴昨回覆查詢稱，員工如出示有效病假證明書，會按有薪病假處理，否則安排員工在家工作、放無薪假或放年假處理。其他公共運輸公司的處理亦各有不同（見表）。

勞工處回覆稱，《僱傭條例》並無規定隔離員工的假期或工資安排，鼓勵僱主體恤和諒解僱員，彈性處理，包括容許在家工作或放有薪假。

2003年SARS期間，勞工處曾發指引，如衛生署長向僱員發出隔離令，《僱傭條例》有薪病假的要求及安排同樣適用。職工盟秘書長李卓人透露，兩周前曾與勞福局長羅致光溝通，對方稱經研究條例後，發現法例的有薪病假類別中沒有「隔離」一項，羅形容當年決定「是錯」。李卓人建議政府可研究修例，或由政府補償被隔離或檢疫而未獲有薪假期的僱員。

（武漢肺炎）