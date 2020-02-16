羅致光：不重蹈派4000覆轍 先助已有資料者 抗疫低收入津貼 冀4個月內發放

稱助中產措施留預算案公布

羅致光（圖）昨出席港台節目《星期六問責》稱，疫情影響逾百萬打工仔，若要他們提供相關證明以申請津貼，程序變得複雜及需時，或會重蹈去年派4000元計劃的「痛苦」。為加快發放津貼速度，是次紓困措施主要先協助政府已有資料的人，例如正領取在職家庭律貼或書簿津貼的家庭。羅致光說若立法會通過撥款，4個月內可向低收入家庭發放5000元的特別津貼及向學生發1000元額外學習津貼。

他說今次措施針對明顯受影響者，但難免有遺漏，承認未能惠及所有受疫情影響的人。他說援助中產階層的迫切性較低，故先協助基層，而財政預算案會公布其他紓困措施。前日公布的措施包括向持牌小食店及零售商店發放8萬元津貼，他稱針對持牌的飲食界可以較快執行，但零售店因無相關牌照，在定義上需時，相信最少要4個月至半年才能發放。

至於口罩問題，羅致光稱港人於前一周用了約5000萬個口罩，而全球每日生產4000萬個口罩，當中最大生產地是中國。他說本港以往靠從內地入口口罩，但內地現時對口罩需求很大。價格方面，他說內地生產口罩每個成本或只需5毫，但香港生產的每個成本要3至4元，故現時本港要研究恢復生產，並研究可重複使用口罩，政府內部亦會再壓縮使用量。

探討新肺炎納僱傭條例保障

對於被強制檢疫或隔離的僱員，不同公司處理方式不同，有工會稱有公司月初曾說會向被隔離的員工支薪，數天後卻通知隔離期間屬無薪假或以年假抵消（見另稿）。就多個團體建議將新型肺炎納入《僱員補償條例》下職業病的定義，以保障因工而受感染者，羅致光稱局方及勞工處正開始探討，未必能短期內修改法例，但已和保險業界商討現時法例下的處理方法。

明報記者

（武漢肺炎）