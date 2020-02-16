餐飲業憂失業率7% 零售望免2月租

餐飲聯業協會主席黃家和出席商台節目《政經星期六》時表示，部分集團擔心疫情擴散，取消春茗等活動，酒樓生意大跌，已有百多間食肆結業，擔心餐飲業界失業率會升至6.5%，甚至7%。2019年10月至12月失業率為3.3%，零售、住宿及膳食服務失業率為5.2％。

出席同一節目的零售管理協會主席謝邱安儀稱，部分服裝店及百貨生意額跌五至六成，部分關門休業，僱員放無薪假，她希望業主減免租金，如免交2月租金或打折。工程界立法會議員盧偉國表示，政府僱員在家工作，影響工程批出；內地工廠未復工，影響物資供應，工程界面對工作鏈、供應鏈及資金鏈斷裂的三大難關，他希望政府免除工程延誤罰款，彈性預支部分工程費用。

盧偉國：政府往往慢幾拍

盧偉國在節目後表示，歡迎政府設250億元防疫抗疫基金，但形容措施「心有餘而力不足」，且往往「慢幾拍」，認為紓困措施不需待月底的財政預算案才公布。他又指市民目前面對的問題未必是資金，而是買不到口罩等抗疫物資。

（武漢肺炎）