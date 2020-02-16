廁所協會：洗手盆駁U形渠 長期有水阻播毒

保鮮紙包氣喉不能阻漏氣

現時家居一般在洗手盆使用樽形隔氣彎管，有時候U形渠聚水器因乾涸，未能發揮隔氣作用，導致病毒或會傳入室內。熊志權建議洗手盆可以不用樽形隔氣彎管，而是增加分支喉管，接駁到U形隔氣彎管，變成「W形隔氣管道」，當使用洗手盆時，便可令該些水流到原本的U形渠聚水器，令其長期有注水，這樣便可避免病毒進入室內。

他又建議，若非長期需以地台去水，可把地台去水位封住，以去除隱患；住戶亦可在廁所安裝保護分隔牆，把廁所喉管藏於內，以免損壞喉管。

熊志權補充，隨意改裝廁所的反虹吸喉，會令坐廁水封位失效，導致無水留在U形渠聚水器中，令病菌散播；若單位長期無人居住、或渠有漏水，亦會導致同樣問題。他又說，若疫情過後，再無人記得要長期為U形渠注水，問題便會一直存在。

另外，協會副社交委員蘇金標指出，公廁的蹲廁未能如坐廁一樣蓋住冲廁，認為當局應思考「之後是否要繼續用踎廁」。他又稱，協會收過有關傷殘廁所設備不足、使用困難的投訴，例如門太重、無自動洗手設施或廁板損壞等。他呼籲食環署多關注傷殘廁所問題。

（武漢肺炎）