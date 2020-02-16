醫局籲裝備勿「用高一級」 工會批不足保障

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨表示，現時有1800萬個外科口罩、220萬件保護衣、110萬個N95口罩及50萬件面罩，相信夠用1個月，形容數量緊張，早前見裝備用量加大時已加緊監察庫存和用量。她說正加緊搜購，但部分國家把這類物品列戰略物品，限制出口，採購難上加難。

醫管局總行政經理張子峯則稱明白同事擔心，「但如果每個人都用高一級（的裝備），裝備會預算不到」，呼籲不是最直接接觸患者的同事應跟指引用裝備，將合適裝備預留給最直接接觸新冠狀病毒病人的同事，「現時世界已不同，未見貨物（裝備）也不當它會出現……要積穀防饑……今日的措施是為將來」。

醫局：減少更多非緊急服務

張續稱，本周起要進一步減少非緊急服務，避免醫院內交叉感染，和減保護裝備使用，包括會延後大部分預約手術，程序如例行內窺鏡、腸鏡、氣管鏡、心臟檢查；延後逾半專科門診、專職醫療門診及普通科門診覆診；減部分外展和長者日間服務；迫切的癌症手術和檢查、通波仔手術、中風和自然分娩等緊急服務則維持。他呼籲未來兩周需覆診者留意手機通知，預計平均每日有1萬人受影響，未來一周就達5萬人，而未來會每兩周調整一次服務。

醫協：醫局指引合適

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱，局方勿用高一級裝備的呼籲令同事憤怒，即使在非高風險區仍有很多「隱形病人」，亦有人隱瞞外遊紀錄同接觸史，現醫管局的裝備指引不足以保障同事，港島東醫院要同事護理可接觸傳播的病人時，身穿如「垃圾膠袋般的」圍裙而非高規格保護衣；有醫院的指引亦呼籲延長用N95的時間，批評「醫管局為省裝備犧牲同事，將同事感染風險推高，是可恥及不智，高層的呼籲是他們失職的遮醜布」。

公共醫療醫生協會會長馬仲說，醫管局的裝備指引合適，早前有確診者在內科病房逗留2至6日，至今無同房的醫護和病人確診，反映在這些情况下用外科口罩和保持手部衛生能預防飛沫傳播的新病毒；但同事的確有擔心，醫管局無論出小錦囊、中層管理層解說一直都未能釋除疑慮，反而激起情緒，這一直做得不足。她又認為因保護裝備不足減少非緊急程序非常悲哀，盼在裝備較充裕時首先恢復有關服務，否則疫情完結時難以補足過去幾個月刪減的服務。

至於有醫護盼用自己的裝備，港島東醫院聯網總監陸志聰憂裝備有否足夠保護，稱同事要把自購裝備先給院方細菌感染組及採購組評估，只要院方確認自購裝備可用，保險能正常索償。

（武漢肺炎）