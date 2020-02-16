憂「假陰性」 出營者續自我隔離

安小姐與父母和兩名姊姊居住，她透過新聞報道得悉大廈再增確診個案，當日凌晨零時30分兩名醫護人員拍門通知要撤離後，她一家便收拾行裝，乘車到麥理浩隔離營，清晨4時半抵達。她說不少報道把康美樓和03年淘大花園E座作比較，令她擔心康美樓亦會出現大規模感染，尤其母親已年逾60及有糖尿病，屬高危一族。

她居住的營舍內有3房1廳，自己留在一房，父母和兩名姐姐在另兩房，營舍內沒有電視及Wi-Fi， 雖有電話上網看新聞，但經常收不到信號，只能看書、睡覺打發時間。營內民安隊會通知營內消息，如提醒有發燒者送院及不要出外等。

曾見人無戴口罩營內閒逛

安小姐說，營內建議隔離者留在房間，但仍有人出外散步，曾見到有人無戴口罩就在外閒逛。她和家人都不敢出外，怕營內有人中招傳染；早上9時和下午4時都要量體溫，每次她也會怕發燒、有可能已受感染。而她返家會先做的，就是消毒家居。

（武漢肺炎）