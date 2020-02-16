房署完成檢查修補07坐向渠管 康美樓住戶回家 議員促驗全幢渠

葵青區議員梁嘉銘則說，康美樓其餘住戶都擔憂家中喉管安全，希望房署可檢查全幢大樓及維修排污渠管。

約100名康美樓07住戶上周分別被送到麥理浩度假村、北潭涌度假村、鯉魚門度假村及荔枝角翠雅山房，昨天中午坐旅遊巴返回康美樓，有3戶在翠雅山房的住戶選在美孚自行離開。康美樓外有民政處人員為完成隔離的住戶送上裝有清潔用品的禮物包，區議員亦為住戶準備口罩、酒精搓手液、板藍根冲劑等物資。

207住戶：房署修補得不錯

居於低層確診單位307下一層的207的住戶Kelvin表示，回家見到廁所排污渠管有兩處被房署修補過。他說過去未曾在廁所聞到異味，但「真係3日一支漂白水倒落去（喉內）」，「我怕死……見到不對勁便倒，之後蓋上（馬桶）」。任職地盤的他說，若留意到家中喉管有問題都會自行修補，認為房署是次的修補做得不錯；亦認同要求同坐向住戶需隔離的處理手法。

Kelvin與行動不便的母親馮女士及兩個兒子居住，當日得知樓上住戶確診後很驚訝，「真係驚出面（其他住戶在露台）打個乞嚏」，自覺「黑仔」。馮女士稱在營內一直留意有無人確診，並多留在房內，只是兒子偶然出外透氣。

另一戶：回家再消毒家居

另一住戶包先生與太太由翠雅山房回家。他說家中渠管無改過，亦相信房署已有清潔並把其他單位的渠管還原，他回家後亦會再以消毒劑清潔家居，並減少外出。他稱隔離營住宿安排不錯，但始終「困住不是幾好」，回想撤離當晚要搬出，緊張又擔心。有小朋友接受傳媒訪問表示隔離期間都是「食、玩、瞓」，沒有讀書。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，07單位無病徵的住戶測試樣本對病毒呈陰性反應，食環署亦已做好消毒，住戶感染風險已減至最低，相信他們與普通市民無分別，屬安全情况。

明報記者

（武漢肺炎）