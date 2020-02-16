12本地個案源頭不明 衛署優先驗基因尋傳播鏈

昨無確診 衛署：難言疫情好轉

現有56宗確診中，有5人危殆，嚴重患者由前日4人減至昨日3人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，由於病毒潛伏期達14天甚至更長，暫難說疫情是否見頂或好轉，需再觀察。

張又說，目前個案中，由外地傳入的個案由發病到確診時間較短，其密切接觸者亦較少，估計與早發現、早隔離有關；但本地和可能本地感染個案的患者由發病到確診的時間則較長，部分患者發病後超過一星期才獲確診，他們平均有1至2名密切接觸者發病，估計與本地個案無外遊紀錄，起初病徵與一般感冒差別不大有關。她呼籲不適者不應上班，並要戴口罩，若出現氣促等不尋常病情就要盡快去醫院。

目前有12宗源頭不明的本地感染個案，張竹君說會優先選源頭不明的本地個案做基因分析，再與內地甚至其他地方個案的病毒基因做比較，盼找到感染源頭，目前要先培植病毒株再分析，過程需時。另署方已在長康邨康美樓和早前引發集體感染的派對房採環境樣本化驗，全部結果呈陰性。

一名獨居石籬二邨石怡樓的七旬老翁於本月12日由救護車送院後確診，消防處稱有3名救護員及2名消防員要到檢疫中心檢疫，均無病徵。

（武漢肺炎）