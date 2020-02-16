血庫存量「極低」 病人稱輸血兩包變一包

病人Elsie向本報稱，上月30日因喉嚨痛看私家醫生，發現血色素僅5度（正常女性約11.5至16.5度），屬貧血，獲轉介至東區醫院。她當晚近午夜入院，急症室醫生稱應要輸兩包血，但她被安排入病房後，翌日只獲輸一包血及一包鐵水。她說，當時醫生稱輸鐵水比輸血的風險較小，輸血可能引致併發症。她其後發燒，血色素由入院時的5.3度，跌至4.7度。至2月2日，醫生才第二次輸血，並有護士稱：「呢包血好珍貴，要小心用」。其血色素其後回升至6.7度。

院方：按國際程序單包輸血

治療未受庫存影響

東區醫院發言人回覆稱，一般而言，為減輸血可能出現的風險，醫生會在輸血程序上採用國際間使用的「單包輸血」方法，即先為病人輸一包血，再輔以鐵水幫病人提升血色素。院方稱，受疫情影響，醫管局整體血庫存量減，但目前仍足夠應付臨牀需求，所有輸血安排均以病人臨牀情况作考慮，病人治療未有受血庫存量下降影響。

在伊院實習的醫科生Dr. Who前日稱，當值面對血庫缺血的難題。他說為病人輸血「好手緊」，平日患者貧血，醫護會輸一至兩包血，但目前血庫緊張，據其了解，外科病房的普通貧血者「可以不輸血就不輸」，就算要為貧血較嚴重的患者輸血亦要逐包輸；平日下單可一次過要求3包血，現要逐包下單。

紅會：血存量不足4日用

伊院回覆稱，鑑於血庫所有血型的血存量都處於極低水平，已啓動應變機制，如遇需要大量輸血個案，會主動預先協調，與紅十字會輸血服務中心再安排。院方亦稱有預留部分血液及血製成品作緊急輸血，並沒影響緊急及非緊急手術。

紅十字會輸血服務中心表示，受疫情影響，自農曆年起，中心每天收血量都不足應付全港醫院每日所需。中心呼籲市民捐血，以穩定血液供應。根據中心網頁，前日（14日）有1146人登記捐血，無論是O、AB、A和B型的血庫存量都屬「極低」，少於4日用量。

（武漢肺炎）