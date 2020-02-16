澳門11日無確診 何栢良：控疫勝港 稱找出湖北客關鍵 早切斷隱形傳播鏈

港一周增30宗 澳明公共部門復工

港府要求內地來港者要強制檢疫已一周，衛生署稱直至2月14日，共向6625名由內地抵港的人發檢疫令，包括5888名香港居民和737名非香港居民，6325人在家居檢疫、199在酒店檢疫、101人在檢疫中心。本港昨沒新增確診（見另稿），但在過去一周，確診總數由26宗急增至56宗，包括多宗家族聚餐爆發。

反觀澳門，至昨日確診個案維持在10宗，澳門政府昨更宣布，明日（17日）起公共部門恢復基本運作。澳門社會文化司長歐陽瑜昨稱，恢復基本運作並不代表疫情已緩和，呼籲市民如無必要不應外出、不應聚集。

港澳首宗確診時間僅差一天，澳門1月22日出現首宗輸入個案，當局即宣布翌日在所有口岸實施健康申報，並推出保障口罩供應澳門居民的計劃。至1月26日，澳門一日內出現3宗確診，當局隨即要求所有來自湖北或14日內到過湖北的非澳門居民，要有醫生證明無感染新型冠狀病毒才可入境，又主動找出已入境的湖北旅客，要求他們自行離開或集中強制隔離。2月4日，澳門出現賭場職員確診，當局宣布關閉賭場等娛樂場所，至今未再出現新個案。

至於香港於1月23日首度出現輸入個案，政府在兩日後宣布擴大健康申報至所有口岸，並在1月27日起拒絕湖北人及14日內到過湖北的非港人入境。至於已入境的湖北旅客，政府曾透過酒店業等聯絡他們，但沒強制檢疫。其後政府在1月30日和2月4日分兩次局部封關，並在8日起實施強制檢疫。

保口罩供應穩民心 數量如港買2億個

港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，港澳兩地在邊境上的措施相似，但澳門政府主動找出已入境的湖北旅客，香港則沒有，令本港社區內出現隱形傳播鏈，「等於社區內有些隱形炸彈，看着它爆」。何說，澳門政府確保口罩供應，有助切斷本地傳播，亦令市民安心、更願意配合政府措施。以他所知，澳門向馬來西亞供應商購買2000萬個口罩，供應商曾稱運輸有問題，澳門則包機運送，「澳門有70萬人口，他們的口罩數量等同香港買2億口罩」。

何又說，澳門政府在抗疫文宣上也做得比香港好，澳門當局利用科技、包括透過Telegram發放資訊，市民可上網查詢不同藥房的口罩數量，政府又出動廣播車呼籲市民不要聚餐。不過，何認為港人防疫意識較高，戴口罩、洗手、注意廁所衛生等都做得不錯，故本港疫情不算很差，未來會否繼續發生隱形傳播，要視乎市民能否堅持繼續做好個人防疫。

明報記者

（武漢肺炎）