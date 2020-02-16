多區遊行反對指定診所 警拘至少33人

醫局稱未有啟動時間表

據悉，當局為了一旦日後疫情擴大，準備設指定診所，一來是避免「迫爆」急症室或造成爆發，二來可分流無明顯病徵者，並可擴大病毒檢測至輕症者，方便找出更多確診者，再制訂下一輪策略。消息稱這對本港防疫很重要，且未必所有到指定診所的人都是確診者。

天秀站縱火擲物 警噴椒制服

多名元朗區議員昨在天水圍發起遊行，遊行隊伍下午2時半出發，3時半後結束，其後有人闖入輕鐵天秀站，入閘機遭縱火，消防員到場處理；有人把包括垃圾桶等雜物擲向輕鐵路軌。防暴警到場截查示威者，多次舉藍旗，曾使用胡椒噴霧，多名示威者、市民及區議員被噴中。警方及後制服多人，他們雙手綁上索帶被帶上警車。至晚上再有人在天秀路公園附近以雜物堵路，交通一度受阻，十數分鐘後有警員到場清理。

警大埔舉黃旗 檢玻璃碎毛巾

另一批人不滿政府計劃將位於大埔汀角路的賽馬會診所列為指定診所，逾百人下午約3時由大埔天后宮出發，遊行至大埔中心，防暴警在巴士站一度舉黃旗警告，指遊行沒事先通知警方，示威者約4時15分和平散去。警方稱，昨早9時半接報指汀角路一診所外有玻璃碎及毛巾，警方到場檢走後，又在天后宮附近檢獲一個載有不明液體的玻璃樽及一條毛巾，現場無焚燒痕迹，案件列檢獲證物。醫管局發聲明譴責事件，並呼籲停止破壞行為。

醫管局總行政經理何婉霞說，設立指定診所的目的，是一旦有公共衛生事故，如有大型傳染病爆發，有大量求診者時，會分階段啟用診所，但現在沒有啟動指定診所的時間表。

香港仔和西環分別有百多人遊行，反對當區賽馬會診所列為指定診所，示威者其後和平散去。在紅磡，有示威者抗議理大宿舍用作隔離營，現場警員稱有人非法集結，要求他們離開，其間有多名防暴警截查在場記者，並登記個人資料。理大早前否認撥出學生宿舍做內地生的自我隔離營。

（武漢肺炎）