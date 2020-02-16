鑽石公主號港人將接回 檢疫中心需求更添壓力

政府將包機接回港 未知日期

政府前日表示正努力增加檢疫設施，包括將駿洋邨和八鄉少年警訊活動中心作檢疫中心，亦會在鯉魚門度假村、西貢戶外康樂中心等地以組合屋形式加建檢疫設施，亦有計劃使用迪士尼樂園旁的政府用地。上述新增檢疫設施完成後，雖合共可提供至少2200個單位，惟並非全部短時間內可啟用，且還要預留部分應付突發事故。

政府表明會包機接回滯留鑽石公主號郵輪的港人，日本當局原預期會讓乘客在本月19日（周三）落船，這330名港人即時返港的話，可能會令檢疫中心單位需求更緊張。但政府中人表示，現時仍有不少不確定性，包括日本是否如期在周三讓乘客離開郵輪、會否分批讓乘客落船、港人是第幾批等。

立法會議員陳凱欣和民建聯葛珮帆均批評，早已預見需要大量檢疫設施，但政府不作計劃。葛稱早已建議政府在迪士尼旁空地建臨時貨櫃屋，但政府做事速度慢。陳凱欣說政府如找到未入伙公屋適合作檢疫，不應只叫市民不要反對，應該提出為附近居民提供酒店住宿及津貼，爭取他們支持。

（武漢肺炎）