火炭議員促檢疫遠離民居 否認離棄滯外港人

麥梓健說，政府上周已將家具、熱水爐等設備搬入駿洋邨，相信已準備好作檢疫中心，晚上部分單位有燈亮着。他說，2003年SARS報告指出檢疫中心應遠離民居50至100米，但最近駿洋邨的民居只有30米，他又擔心需要檢疫的人只戴電子手環，可以離開檢疫中心，形容「政府畀唔到信心我哋」。

不過，政府在1月31日宣布從湖北省返港的人要進入檢疫中心接受觀察，相關檢疫中心屬封閉式管理，接受觀察的人不能自由出入；惟因為檢疫中心不敷應用，部分人要戴手環在家居檢疫。

莫錦貴：勢在必行都無辦法

麥梓健回應稱，湖北回港的人問題更嚴重，更不應將他們放在民居附近，且附近是工業區，當中有食品廠，又有大量人流。他曾建議用酒店、郵輪、石崗軍營等做檢疫中心；他又稱，一直有找副食衛局長徐德義了解駿洋邨情况，對方沒有回應。

駿洋邨附近的民居其實是鄉村式發展村落，沙田鄉委會主席莫錦貴稱，政府對鄉委會表示，如果開始使用駿洋邨「第一個會通知鄉委會」，他現時未有收到通知。他說會繼續反對用駿洋邨做檢疫中心，但「如勢在必行都無辦法」。

（武漢肺炎）