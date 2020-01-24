倘有200檢疫位 滯外港人可回家 港府稱短期可分批接返 患抑鬱滯鄂者感「沒有明天」

政府前日稱正增加檢疫設施，包括火炭駿洋邨及在鯉魚門度假村加建組合屋單位等，食物及衛生局昨未能提供新增檢疫設施的啟用時間。據了解，除了現成的駿洋邨，八鄉少年警訊永久活動中心及個別正加建設施的營地有望在3月初完成；駿洋邨有近4900個單位，政府沒向房委會委員交代徵用單位數量。

聶德權：

駿洋邨已準備 盼當區人理解

聶德權昨在商台《政經星期六》稱，正制訂撤離方案，要考慮公共衛生風險和可行性；滯留的2200港人分散湖北不同地方，會百多、200人分批回港。他說駿洋邨已準備好，不少醫療專家的意見指公屋是合適檢疫地點，因有獨立房間、廁所和通風。他又說，檢疫中心是封閉式，檢疫者不能離開，政府有責任要解釋清楚入住的人不是確診者或染病，盼當區人士理解。至於有人提到徵用酒店和郵輪作檢疫，他稱要考慮空調設計，若中央空調會有問題。

他表示，今天除控制疫情外，還要處理政情，「有紛爭，採取一些很激烈、很暴力的手法破壞（檢疫設施）」，令疫情控制困難，今天社會對政府信任低，很多工作政府要加倍去做。

按機艙氣流安排座位

倘安排航班 需逐人評估風險

據了解，當局安排滯留在外者返港需有詳細部署，包括有足夠檢疫中心讓他們回港隔離。有滯留者盼坐高鐵回港，但當局評估坐飛機返港較快，且空氣過濾系統較佳，倘安排航班將需跨部門部署，評估每個返港者的風險，然後再按飛機的氣流，安排不同風險者的座位，確保機艙氣流不可先經高風險者；他們返港後亦要有感染控制措施，避免引發本地感染。湖北港人返港尚需時與內地政府協調。

立法會議員陳凱欣建議，將湖北撤離者分類，65歲以上長者、小童、孕婦、長期病患和情緒問題者應先撤離。她說，2月1日在facebook收到滯留湖北省棗陽市的港人李先生求助。從陳提供的對話，李先生與妻子及兩女兒滯留，他患抑鬱，藥物用盡，情緒非常不穩，「擔心會攬住一家自殺」。她通知政制局後，李先生2月4日稱收到入境處來電與他們核對資料，至前日稱收到藥物。他希望港人早日「脫離疫區」，「現時活在無助、恐懼中，生活無依靠，糧食嚴重不足，斷藥物供應，有病等於等死，去本地醫院有大量病人，害怕被感染肺炎，感覺已沒有明天了」。

妻兒滯留 盼支持駿洋邨做檢疫

在港的陳先生（化名），其妻子及兩名兒子均滯留武漢，他希望家人能成為首批撤離者，因為小朋友容易病，在當地有一定風險。被問會否呼籲地區人士支持駿洋邨做檢疫中心，他說「檢疫中心不等於隔離中心」，盼地區人士支持，「有啲地方可做檢疫中心，等啲滯留者可回港」。

明報記者

（武漢肺炎）

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