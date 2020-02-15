官媒口風放軟 學者：不代表言論空間放寬

傅景華說，內地於過去2至3年言論空間大幅收窄，部分活躍的維權律師及學者近年紛紛噤聲，民間亦「睇多寫少」；同時，黨媒卻加強主動發帖，網上亦多了大量商業廣告帖（spam），此消彼長下，傳景華說過去一兩年所觀察到的刪帖量亦減少，「但我不認為官方改變了政策，根本是他們（民眾）少了發聲」。直至2月6日，李文亮死訊傳出，大量網民發帖致哀並批評中央打壓言論自由，更有網民自發舉行網絡運動，上傳戴着寫有「言論自由」口罩的自拍相片。傳景華說，網絡上有刪帖，「但未有太大力打壓」。

近年刪帖量減 因民衆減發聲

官方媒體對李文亮事件口風放軟，是否放寬言論空間？觀察微博動態近10年的傅景華卻不感樂觀，「我甚至不敢稱為『軟』」，他認為「中央最終都不會轉變」，若民間行動升級，中央如何回應仍是未知之數，「可能兩星期後秋後算帳？」他認為網上的爭權運動，最後仍會隨官方消音禁言而止息。

（武漢肺炎）