官媒口風放軟 學者：不代表言論空間放寬

【明報專訊】李文亮早期預警疫情遭「訓誡」，網民為他抱不平，他上周逝世後，國家衛健委、湖北衛健委等均向李文亮致哀，《環球時報》社評更稱李文亮事件「為社會開展反思提供了一個有觸動的樣本」，口風放軟。然而，港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華不認為中央就言論自由態度有變，「不覺得他（中央）會容許有事件最終成為一種力量」，他相信追求言論自由的網上運動，最終仍是以禁言止息。
傅景華說，內地於過去2至3年言論空間大幅收窄，部分活躍的維權律師及學者近年紛紛噤聲，民間亦「睇多寫少」；同時，黨媒卻加強主動發帖，網上亦多了大量商業廣告帖（spam），此消彼長下，傳景華說過去一兩年所觀察到的刪帖量亦減少，「但我不認為官方改變了政策，根本是他們（民眾）少了發聲」。直至2月6日，李文亮死訊傳出，大量網民發帖致哀並批評中央打壓言論自由，更有網民自發舉行網絡運動，上傳戴着寫有「言論自由」口罩的自拍相片。傳景華說，網絡上有刪帖，「但未有太大力打壓」。
近年刪帖量減 因民衆減發聲
官方媒體對李文亮事件口風放軟，是否放寬言論空間？觀察微博動態近10年的傅景華卻不感樂觀，「我甚至不敢稱為『軟』」，他認為「中央最終都不會轉變」，若民間行動升級，中央如何回應仍是未知之數，「可能兩星期後秋後算帳？」他認為網上的爭權運動，最後仍會隨官方消音禁言而止息。