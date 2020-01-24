精神科醫生稱市民無力感大過SARS

另外，賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」本月1日至12日共收到40宗有關疫情的傾訴，比起整個1月只有幾宗，大幅增加。

麥永接說，留意到港人最近在生理、心理及行為上都大受疫情影響，而對比2003年SARS，他認為今次病毒潛伏期長，另去年下半年才剛經歷反修例風波，市民已積累一定程度的無力感，加上今次政府措施如採購口罩方面未能令人滿意，「好似要靠自己」，無力感就更大。

雙職母親工作家務夾擊頭痛失眠

他說曾接觸一個案，一名雙職母親在家工作的同時，亦兼顧照顧兒女及採購防疫和日用品，壓力百上加斤，明明家裏有足夠口罩，卻仍然不住擔心，又恐懼會鬧糧食荒。隨着壓力積聚，她變得情緒化，會突然責備丈夫，又會頭痛，難以入睡和易醒，感覺很疲累。

麥永接建議港人就算未能外出，亦應在家多做如跳繩等運動，有空可到郊外脫掉口罩呼吸新鮮空氣；若市民受情緒困擾但未能與家人傾訴，應善用視像會議。

負責「Open噏」的明愛青少年及社區服務總主任陳偉良稱，2月1日至12日收到40宗有關武漢肺炎的求助，最多是憂慮疫情蔓延，亦有部分年輕人在停課期間被家長誤會無所事事，在家裏如「困獸鬥」一樣，引發衝突。他說得知被困武漢或「鑽石公主號」郵輪的港人受到巨大情緒困擾，為了讓他們得到支援，「Open噏」將接受他們求助，有需要者可透過WhatsApp（Wa.me/85291012012）、facebook Messenger（m.me/hkopenup）或WeChat（hkopenup）聯絡。

（武漢肺炎）