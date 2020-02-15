消委會伙專家團 教廚房紙製口罩

功效達外科口罩九成

專家小組的實驗發現，以酒精搓手液噴在外科口罩的最外層表面，或以60℃的肥皂水清洗口罩，在顯微鏡之下可見口罩外層防水層受損，中層物料纖維亦被破壞及變形，即防水及過濾功能均受影響。小組提醒市民切勿用任何方法清洗或消毒外科口罩後重用。

小組用電子顯微鏡比較各種物料的纖維大小及空隙後，發現廚房紙的過濾層與外科口罩相若，建議用兩張廚房紙以90度重疊，再疊上一張紙巾，膠紙將三層紙黏起，在鼻樑位置貼上鐵線，再在兩旁打洞後穿入橡筋或繩，製成口罩。小組研究發現，該款自製口罩，在相同環境下對20至200nm氣霧微粒的過濾功能，可達外科口罩九成以上效果。

至於自製口罩的最外層，小組建議剪開透明膠文件夾，夾在眼鏡兩旁作為面罩。小組在熒光劑模擬咳嗽測試中發現，面罩能有效阻擋大量飛沫，並可以消毒重用。

加文件夾透明膠可擋飛沫

專家小組提醒市民，自製口罩切勿重複使用，製作、佩戴及脫下口罩前應先用梘液及清水，或以酒精搓手液清潔雙手，而外出時可將數個自製口罩放入密實袋內暫存，以備更換；戴上一段時間，例如一兩小時後，或口罩內的紙巾變濕潤，應即更換；用過的防護面罩要用1比49稀釋的家用漂白水或酒精清潔消毒，如面罩受污染或破損，則不建議重用。

（武漢肺炎）