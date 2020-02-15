資助本地口罩生產線 每條數百萬 林鄭稱近乎政府打本 數十生產者有興趣

資助研重用口罩 政府壓縮用量

林鄭月娥稱，政府物流服務署正加緊於全球直接採購口罩，強調非價低者得，同時將資助商界在港生產口罩，「這些是私營企業，往時政府是較少這樣做，差不多可以說是打本讓私營企業在本地建立口罩生產線」。

商務及經濟發展局長邱騰華說，設本地生產線將能紓緩口罩供應問題，生產力促進局已接觸數十個有興趣的生產者，需助尋找合適廠房、檢測認證、原料、機器、基本技術支援、資金、持續訂單等。他說港府會資助每條本地生產線約數百萬元作起動，並協助物色廠房，當局亦計劃向獲資助者承諾於未來一年在合理價格下採購其一定數目的口罩。他又說，創新科技署和科學園將資助研發可重用口罩，希望減少對單次使用口罩的需求。

160萬口罩轉贈社福機構助弱勢

節流方面，林鄭月娥說各政策局和部門壓縮其口罩需求至每月約800萬個，另會確保政府合約外判清潔工和公私營安老和殘疾院舍有足夠口罩使用，估計這兩批人每月分別約需70萬和100萬個口罩，料目前政府存量夠用約兩個月。此外，港府近日收到多批共約160萬個口罩捐贈，將透過非政府機構轉贈長者等弱勢社群。被問到會否分配口罩予醫管局，林太說過去一段時間有人提出向政府捐口罩，都讓他們捐給醫管局。

工聯會理事長黃國稱，目前已在新界東覓得一處設口罩廠房，亦有機器和原材料，料一兩周內開始生產外科口罩，將設兩條生產線，半自動生產線料每月生產10萬個口罩，自動生產線可一日生產10萬個。至於會否向政府申請資助，他說港府措施似為長遠香港設生產線作準備，而他們是做「緊急生產」。

自由黨鍾國斌亦稱已開始生產可重用口罩，現已生產約1萬個，並初步通過防菌檢測，正待最終報告，若順利，最快兩三周後可在市場出售。他形容港府的資助措施「遲到好過無到」。

賽馬會昨宣布向員工各發50個口罩，並向醫管局捐8萬個KF-94口罩，另捐25萬個兒童外科口罩予基層家庭、有特殊教育需要及少數族裔兒童，並會成立5000萬元緊急援助基金向社區提供衛生和防護用品等。

明報記者

（武漢肺炎）