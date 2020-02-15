聞單位涉確診個案 清潔隊即撤

清潔隊：打去問口窒窒 我估係啦

昨早10時大廈僅少數人進出，保安員佩戴口罩並拒絕非在大廈工作的人入內。陳先生及其清潔團隊約10時半到場並預備洗冷氣工具，他說獲通知聘用到大廈18B單位洗冷氣系統，但對方今早才通知「呢度有懷疑確診個案」，後來向記者詢問後得知大廈有確診個案。陳大吃一驚，立刻再致電對方查詢，質問是否正是該單位職員確診，「我打去問先講（大廈有確診個案），又口窒窒，我估係啦，如果唔係做乜要洗冷氣」。

陳先生又稱，若只是大廈有懷疑確診個案，他認為「搏得過」，但擔心若正要工作的單位有人確診，危險性大大增加，他說冷氣系統本來已「有菌」，冷氣是對流風，若有病毒會有很大影響。團隊後來馬上決定離開。

鍾女士在大廈低層上班，說曾被安排在家工作，相信與患者的接觸不多，她說管理處昨有解釋，下午會加強清潔，晚上再有進入單位深層消毒。鍾女士說以其理解，確診患者在18B單位工作，但管理處不願確認。

記者致電該大廈18B單位「環宇保險顧問經紀有限公司」，查詢該公司是否有人確診新型冠狀病毒肺炎，接聽電話的員工表示「不方便」後，並隨即掛線。

（武漢肺炎）