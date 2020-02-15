內地返港被捕 假鈔案被告檢疫不上庭

衛生署不批 官令續還押懲教看管

被告陳勇被控盜竊、管有偽鈔共兩罪，暫毋須答辯。控方表示，被告原定去年4月16日到西九龍裁判法院應訊，但被告缺席，直至前日經深圳灣口入境時被捕，須接受強制檢疫14日，暫被扣留在天水圍警署由警方看管。控方反對讓他保釋，希望裁判官決定把被告交由警方帶到隔離營看管，每3日將案件帶上法庭；或者由懲教看管，送往醫院隔離。

裁判官黃國輝提問，為何不帶被告上法庭，現時無法聽被告陳辭；而被告是港人，在港有居所，獲准保釋是否可在家中隔離。控方確認被告是港人，沒有病徵下可留家隔離，並透露被告接受強制檢疫期間，每次把被告移動至其他地方，須先獲得衛生署副署長批准，對方不建議把被告帶上法庭。黃官終拒絕讓被告保釋，還押懲教署看管。

或送伊院瑪麗 懲教不評論

據了解，案件提堂之前，警方已知會衛生署副署長還押犯人一事，並在昨早通知不會移送被告至法院提堂。懲教署在伊利沙伯醫院及瑪麗醫院均有設立羈留病房，讓有需要的囚犯入住，估計被告可能送往該兩所醫院。懲教署回覆本報查詢，因為保障個人私隱，不會就個別個案評論。另對於接受強制檢疫的在囚者，署方會按院所醫生建議，採取適當措施羈管。

【案件編號：WKCC5638/18】

（武漢肺炎）