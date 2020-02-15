護士宿舍環境惡劣 屯院致歉換房

護士：坐監都無咁差

屯門富泰區議員何國豪前晚接獲屯院護士投訴，稱該院昨提供給醫護入住的護士宿舍環境差劣，地面有多處污漬、枱面地墊佈滿灰塵，牀褥有黑色污漬，水龍頭充滿鏽屑，「開足10分鐘都係鏽水」。他批評，該宿舍長年沒有人打理，隨便給醫護入住，質疑醫管局高層有否尊重醫護人員；又引述該名一度被安排入住該宿舍的護士表示「坐監都無咁差」。

屯院：溝通有誤 深感抱歉

屯門醫院發言人表示，對臨時員工宿舍狀况欠佳深感抱歉。前晚得悉事件後，已即時提出補救措施，包括聯絡同事更換房間，並安排另一個洗手間予入住同一樓層的同事使用。

發言人續稱，鑑於目前在醫院留宿的同事較平日大幅增加，醫院需要在短時間內清潔及翻新部分閒置的舊員工宿位。而在安排房間過程中溝通有誤，意外安排了未完成大清潔的房間予員工使用；承諾日後加強監察宿位，確保衛生水平。

醫生協會：料忙中有錯 籲體諒

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，醫管局高層都知道醫院宿舍環境「不堪入目」，故不會強迫醫護入住，提供每人每日500元的住宿津貼。她又稱，在抗疫工作中，清潔工工作相當繁忙，估計事件是忙中有錯，她明白同事工作繁重，情緒難免繃緊，但呼籲雙方互相體諒。

（武漢肺炎）