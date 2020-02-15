長康邨患者家族聚餐第六人確診 昨增3宗 張竹君：有密切接觸者因隔離營爆滿未入住

昨新增的第54宗為41歲女子，住在石澳大浪灣村，2月3日開始咳嗽，2月13日入律敦治急症室。她有份與早前康美樓確診的兩宗個案，出席1月26日在北角明星海鮮酒家的家族聚餐，她是聚餐中另一確診患者（第53宗）的表姐。張竹君表示，該次聚餐有25名成人及4名小童出席，分兩圍，不是吃火鍋。連同最新個案，參與聚餐者已有6人確診，另有6人檢測呈陰性。當局仍要調查這宗聚餐個案，與康美樓的個案，誰才是病源。

本港至今已有最少3宗個案涉及聚餐爆發感染。張竹君說，在酒樓吃飯、聊天可長達2、3小時，且不戴口罩，聚餐者都屬密切接觸者，侍應則不屬密切接觸者。家庭醫生林永和表示，聚餐有可能發生飛沫或接觸傳播，例如若有感染者用桌布抹手，而另一人接觸桌布後再捽眼，都有可能感染，故應盡量避免聚餐。若必須見面，例如要吃情人節晚餐，可並肩而坐，或選擇菜餚分開逐位上菜。

據了解，41歲女確診患者在太古坊栢克大廈工作。太古坊辦事處表示，昨傍晚接獲栢克大廈一高座租戶通知，稱一名員工確診武漢肺炎，該租戶辦公室已關閉並全面消毒及清潔，太古坊亦會安排為大廈所有公共區域大範圍全面消毒。

第55宗個案是一名70歲老翁，在石籬二邨石怡樓獨居，本身有腎病，1月22日經落馬洲口岸即日往返內地，2月12日因跌傷入瑪嘉烈醫院，當時已持續咳嗽及氣促逾10日，X光顯示有肺炎，但他一度隱瞞旅遊史。張竹君說，老翁入院後已轉送深切治療部，需插喉，暫未能問到更多資料。

第56宗源頭不明 上環酒家賣點心

第56宗個案是一宗源頭不明的本地個案，患者是61歲女子，居於上環永樂街，在上環嘉豪酒家賣點心，2月10日開始咳嗽，兩日後發燒及氣促，前日入瑪麗醫院。其丈夫1月23至28日曾到廣東新會探望兒子，但父子二人不是確診個案，亦沒有病徵。張竹君說，患者曾與同事吃飯，仍在調查涉及多少人。嘉豪酒家在facebook稱，4間分店停業至本月底。

康美樓撤離居民檢測呈陰性

至於早前要撤離部分居民的康美樓，衛生防護中心昨晚稱，所有沒有出現病徵的住戶已完成檢測，全部101個樣本呈陰性，食環署及房署已為康美樓所有A07單位進行徹底清潔及消毒，及完成排氣管的檢查及跟進工作，有關住戶今日可離開檢疫中心。房署表示，已完成34伙A07單位的檢查，發現9個單位的排氣管被移除，檢查組人員已復修缺損的喉管。

此外，香港郵政昨表示，柴灣派遞局一名外判司機，同住家人為確診者，司機已接受檢查，正等候測試結果；該司機毋須在柴灣派遞局內工作，亦毋須接觸郵件或執行派遞工作，司機2月3日復工後，有18名人員曾乘坐該車輛，會先安排有關人員在家休息。

明報記者

（武漢肺炎）