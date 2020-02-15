鑽石公主號有港人未測毒 「好想政府接回家」

保安局：已促日研陸上隔離

李家超稱，截至昨早鑽石公主號共有218宗確診個案，包括11名港人；船上有330名港人，當中260人持香港護照。特區政府已向日本政府提出考慮讓港人陸上隔離及盡早做病毒測試，並稱日本當局會按優先次序，讓80歲以上有病徵者做快速測試，當中有一80歲長者符合條件接受快速測試，若結果為陽性將送院治療；呈陰性則可選擇於船上或陸上隔離。

他又稱，保安局已成立工作小組，成員來自入境處、衛生署、商經局和運房局等，小組會處理盡快讓港人返港的工作，並將繼續聯繫日本當局，了解日本當局何時會容許港人下船、分多少批下船，從而按實際需要安排。

不敢出房 「不知19日能不能走」

於船上隔離的港人洪先生稱，自5日起與太太不敢踏出房門，「每日那麼多人確診，證明未找到源頭」。他年逾80歲的母親、女兒、弟弟及其弟婦均已接受病毒檢測，暫未知結果。他則尚未做檢測，隔離令即將於下周結束，感覺兩地政府就如何處理船上港人上尚無共識，「心理壓力好大，不知19日能不能走，好想政府可以接我們回家」。

（武漢肺炎）