強制檢疫3港人圖離境被截 考慮檢控

食衛局長陳肇始昨表示，現時有5362人需接受強制檢疫，當中香港居民佔4782人，非香港居民580人。九成半人在家接受檢疫，部分人入隔離營。她指出，有3名接受強制檢疫的港人企圖離港，遭入境處及衛生署截獲，即時送去24小時看守的檢疫營，衛生署及警方正蒐集資料及證據交予律政司，會考慮檢控。陳又表示，早前有兩名未能聯絡的港人為兩名長者，其中一老翁外出買食物，經衛生署解釋後承諾不再外出；另一婆婆填寫地址時字迹潦草，致警方上門未能聯絡，尋獲顯示她一直在居所。

政府表示，原本警方負責上門突擊檢查檢疫者，衛生署昨委任懲教署、海關、消防處和入境處人員協助執行規例，相關人員突擊檢查時會穿其部門制服或背心，並出示委任證。

迪士尼二期研建隔離營

毗鄰官地短期內動工

港府目前使用麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村、賽馬會北潭涌度假營及饒宗頤文化館翠雅山房作檢疫中心，共提供150個單位，預料將啓用火炭駿洋邨及八鄉少年警訊永久活動中心。另會於鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心及少訊中心加建約600單位。

政府亦計劃使用迪士尼樂園停車場旁的4公頃政府用地，另提供600單位，料短期內動工。此外政府亦探討使用迪士尼二期發展用地。商務及經濟發展局長邱騰華表示，迪士尼二期用地是其中一個選項，但並非馬上能完成。迪士尼發言人表示，因應港府要求及配合維護社區健康及安全措施，同意探討使用竹篙灣預留作未來旅遊發展的用地，該地點遠離度假區營運範圍。

另外，港府早前豁免8類人士，回港後不需接受強制檢疫，包括跨境貨車司機及陪同人員、跨境旅遊巴或穿梭巴士司機及陪同人員、抵港客機機組人員等。政府昨宣布增加6類豁免人士至14類，包括有社署署長委託向居於內地港人提供支援的人員、應對疫情進行研究的學術專家，以及為香港提供個人防護裝備、原材料及生產設備的公共機構等人。

增6類豁免 涵專家供裝備者

醫管局呼籲過去14日曾到內地的人不應到專科門診求醫，可致電改期或安排補充藥物。醫管局稱，2月12及13日律敦治醫院有3名曾到內地患者到專科門診，其中一人在檢疫令生效後來港，門診部已為3人安排改期。

（武漢肺炎）